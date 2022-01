Il Gambia di Tom Saintfiet, esordiente assoluto alla fase finale della Coppa d'Africa, sempre più nella storia: grazie a un gol costruito tutto sulla via Emilia (passaggio vincente del piacentino Bobb per il bolognese Barrow), gli Scorpioni sconfiggono 1-0 la quotatissima Guinea e volano ai quarti dove incontreranno la vincente di Camerun-Comore. Un trionfo costruito su basi tutte "italiane": oltre alle performance di Barrow e Bobb (che milita in Serie C), da rilevare la monumentale prestazione difensiva del sampdoriano Omar Colley e delle buone prove dei vari Ebrima Darboe della Roma (a metà campo) ed Ebrima Colley dello Spezia (da subentrato).

Il tabellino

GUINEA-GAMBIA 0-1

Guinea (3-5-2): Keita; Sow, Moh. Camara, Conté; Cissé, Moriba, A. Camara (76' M. Sylla), Diawara, P. Konaté (83' Guilavogui); Bayo (83' Kaba), J. Kanté. Ct: K. Camara.

Capo Verde (3-4-3): Gayé; Ngum, Gomez, O. Colley, Touray; E. Darboe (72' Njie), Marreh, Bobb (90'+1 Mbye); A. Jallow (76' E. Colley), Mu. Barrow, Mo. Barrow (72' Ceesay). Ct: Saintfiet.

Arbitro: Amin Mohamed Omar (Egitto).

Gol: 71' Mu. Barrow (Ga).

Assist: Bobb (Ga, 0-1)

Note - Recupero: 1+3. Espulsi: 87' Njie (Ga) per doppia ammonizione e al 90'+3 I. Conté (Gu) per doppia ammonizione. Ammonito: Bobb.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Seguono aggiornamenti...