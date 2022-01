Calcio

Coppa d'Africa 2021, Gambia-Mali - Arbitro quando facciamo la pausa? Cooling break all'81'

COPPA D'AFRICA - Della serie, queste cose non le abbiamo ancora viste... Oggi c'è stata la 'pausa' all'81'. Non proprio il minuto esatto per il cooling break che di solito è a metà tempo.

00:00:23, 35 minuti fa