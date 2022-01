Gambia e Mali salgono a 4 punti, Tunisia a quota 3 e Mauritania 0. Prossimo e ultimo turno del gruppo F: Gambia-Tunisia e Mali Mauritania. Gara equilibrata al Limbe Stadium, quella che ha aperto la seconda giornata del gruppo F. Predominio territoriale delle Aquile di Bamako, ma le occasioni migliori sono per gli Scorpioni del ct Saintfiet , che nel primo tempo colpiscono due pali su punizione, prima con Musa Barrow e poi con Ablie Jallow. Nel finale botta e risposta dal dischetto, col centravanti del Bologna che salva tutto al 90'. Finisce 1-1.

Barrow da casa sua: traversa clamorosa su punizione

Ad

GAMBIA-MALI 1-1

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

Sotto i soliti 33 gradi umidi di Limbe, la partenza del match è col freno a mano. Il Mali, in campo dopo lo scandalo dell'arbitro Sikazwe , prova a farsi sotto all'11' con Bissouma: destro da fuori su calcio di punizione a due e palla di poco a lato. Ben più pericoloso il calcio punizione, ancora più distante, del centravanti del Bologna Musa Barrow: un missile col destro che si stampa sulla traversa. Sempre da calcio franco, il Gambia - proveniente dal successo per 1-0 sulla Mauritania - recrimina anche nel finale di tempo: sinistro a giro di Ablie Jallow e palo pieno da parte dell'esterno del Seraing. Nel secondo tempo meglio il Mali, che passa in vantaggio al 79' su rigore, assegnato con l'ausilio della VAR per un "placcaggio" in area di Adams su Bissouma. Dagli undici metri, come nel match contro la Tunisia, Ibrahima Koné del Sarpsborg si domostra infallibile al cospetto di Modou Jobe. Anche Musa Barrow, al 90', spiazza il portiere (Mounkoro) su calcio di rigore, assegnato per un braccio largo di Bissouma, che questa volta il fallo in area lo commette, sul tentativo dello stesso Barrow. Finisce 1-1.

Gambia-Mali 1-1: gli highlights

Il tabellino

Gambia (3-4-1-2): M. Jobe; Sonko-Sundberg (75' Janko), Gomez, O. Colley; Touray, Marreh, Adams (82' Mo. Barrow), Bobb; A. Jallow (83' Badamoussi); Ceesay (74' E. Colley), Mu. Barrow. Ct: Saintfiet.

Mali (4-3-3): Mounkoro; Hamari Traoré, Sacko, Kouyaté, M. Haïdara; Bissouma, Samassekou (46' Adama Traoré II), L. Coulibaly (46' A. Haïdara); Adama Traoré (I), Koné, Djenepo (71' Doumbia). Ct: Magassouba.

Arbitro: Mohamed Guezzaz (Marocco)

Gol: 79' rig. Koné (M), 90' rig. Mu. Barrow (G).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: L. Coulibaly, Marreh, Djenepo, M. Haidara, Badamosi.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Koné segna sempre su rigore: Mali in vantaggio

Rivivi Gambia-Mali (contenuto premium)

Premium Calcio Gambia - Mali 02:16:55 Replica

TUNISIA-MAURITANIA 4-0

Tutto facile per la Tunisia, che spazza la Mauritania con un perentorio 4-0. Partita già incanalata dopo i primi 9': al 4' Il laterale destro delle Aquile di Cartagine Mathlouthi arriva dalle retrovie e risolve un flipper d'area infinito con una conclusione in diagonale imparabile: 1-0. Quindi capitan Khazri, servito all'altezza del dischetto da Slimane - che con una finta manda a spasso ben tre avversari - non sbaglia a tu per tu con Babacar Diop: già 2-0 dopo meno di 10'. Nella ripresa la Tunisia dilaga, ancora con Khazri e poi con Jaziri in azioni di ripartenza, la seconda viziata da una palla persa sanguinosamente da Fofanah. Al 90' secondo errore della competizione dal dischetto per i nordafricani: se col Mali era stato Khazri a farsi parare la conclusione dal dischetto da Mpunkoro, questa volta il neoentrato Msakni (proprio al posto del capitano) prende in pieno il palo. Ma poco male per il ct Kebaier.

4 minuti e la Tunisia è già in vantaggio: destro al volo di Mathlouthi

Tunisia (4-3-3): Said; Mathlouthi, Talbi, Ifa (81' Rekik), Maaloul; Skhiri, Chaalali, Slimane (71' Rafia); Khaoui (60' Ben Romdhane), Jaziri (71' Laidouni), Khazri (80' Msakni). Ct: Kebaier.

Mauritania (3-5-2): Babacar Diop; Demba, Dellahi, Thiam; N'Diaye (60' Sidi), Houeibib, Fofana, Abeid (14' Soueid), Thiam (68' Karamoko); Camara (60' Tanjy), Kamara (46' P. I. Ba). Ct: Gomes da Rosa.

Arbitro: Mahmoud El Banna (Egitto).

Gol: 4' Mathlouti (T), 9' e 63' Khazri (T), 65' Jaziri (T).

Assist: Slimane (T, 2-0), Chaaleli (T, 3-0), Khazri (T, 4-0).

Recupero: 2+3. Al 90' Msakni (T) calcia sul palo un rigore. Ammoniti: Khazri, Ifa, Kamara, Slimane.

Rivivi Tunisia-Mauritania (contenuto premium)

Premium Calcio Tunisia - Mauritania 02:02:23 Replica

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32