Gara equilibrata al Limbe Stadium, quella che ha aperto la seconda giornata del gruppo F. Predominio territoriale delle Aquile di Bamako, ma le occasioni migliori sono per gli Scorpioni del ct Saintfiet , che nel primo tempo colpiscono due pali su punizione, prima con Musa Barrow e poi con Ablie Jallow. Nel finale botta e risposta dal dischetto, col centravanti del Bologna che salva tutto al 90'. Finisce 1-1. Gambia e Mali salgono a 4 punti, in attesa di Tunisia-Mauritania, ferme a 0 prima del match, in programma alle 17 sempre a Limbe.

Sotto i soliti 33 gradi umidi di Limbe, la partenza del match è col freno a mano. Il Mali, in campo dopo lo scandalo dell'arbitro Sikazwe , prova a farsi sotto all'11' con Bissouma: destro da fuori su calcio di punizione a due e palla di poco a lato. Ben più pericoloso il calcio punizione, ancora più distante, del centravanti del Bologna Musa Barrow: un missile col destro che si stampa sulla traversa. Sempre da calcio franco, il Gambia - proveniente dal successo per 1-0 sulla Mauritania - recrimina anche nel finale di tempo: sinistro a giro di Ablie Jallow e palo pieno da parte dell'esterno del Seraing. Nel secondo tempo meglio il Mali, che passa in vantaggio al 79' su rigore, assegnato con l'ausilio della VAR per un "placcaggio" in area di Adams su Bissouma. Dagli undici metri, come nel match contro la Tunisia, Ibrahima Koné del Sarpsborg si domostra infallibile al cospetto di Modou Jobe. Anche Musa Barrow, al 90', spiazza il portiere (Mounkoro) su calcio di rigore, assegnato per un braccio largo di Bissouma, che questa volta il fallo in area lo commette, sul tentativo dello stesso Barrow. Finisce 1-1.