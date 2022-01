Calcio

Coppa d'Africa 2021, Ghana-Comore - Il Ghana non molla: Ahamada esce male e Boakye la riapre

COPPA D'AFRICA - Sotto di due gol e in 10 per l'espulsione di André Ayew, il Ghana però non molla perché c'è sempre il discorso 3° posto. Boakye prova a far partire la rimonta.

00:00:38, un' ora fa