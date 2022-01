Benjamin Tetteh, l'attaccante ghanese che aveva sferrato un pugno a Aaron Boupendza durante la rissa che avessero restituito palla, mandata squalificato per tre turni. Non poco ma, se il Ghana dovesse far strada, ci potremmo ritrovare Tetteh in semifinale. Il Giudice Sportivo della Coppa d'Africa, in questi giorni, ha emesso diverse sentenze dopo i cartelli rossi visti nella prima e nella seconda giornata della fase a gironi. Il caso più spinoso riguardava, l'attaccante ghanese che aveva sferrato un pugno a Aaron Boupendza durante la rissa che si è scatenata al fischio finale di Gabon-Ghana . Il tutto perché, dicono i giocatori ghanesi, sia arrivato l'1-1 Allevinah senza che i gabonesi, mandata in fallo laterale dal Ghana per curare un loro giocatore . Da lì, quindi, la rissa e il gesto, deprecabile, di Tetteh che ha sferrato un gancio al primo che gli è capitato a tiro. Non è arrivata, però, la maxi squalifica che ci si aspettava. L'attaccante dello Yeni Malatyaspor è stato. Non poco ma, se il Ghana dovesse far strada, ci potremmo ritrovare Tetteh

El Bilal Touré, che si è preso un rosso diretto dell'arbitro Janny Sikazwe e che quindi il suo giudizio poteva non essere conforme al reale episodio. Una bella faccia tosta, considerando che la condotta dell'arbitro Il Giudice Sportivo ha anche mantenuto le due giornate di squalifica ai danni del maliano, che si è preso un rosso diretto nell'intenso finale di Tunisia-Mali . Touré, che ha già scontato la prima giornata di squalifica, salterà anche l'ultimo match del girone contro la Mauritania. Rigettato il ricorso del Mali che aveva provato a fare breccia, considerando le folliee che quindi il suo giudizio poteva non essere conforme al reale episodio. Una bella faccia tosta, considerando che la condotta dell'arbitro non ha però evitato l'omologazione dell'1-0 per il Mali nonostante il direttore di gara avesse fischiato due volte la fine anticipata del match.

Infine, sono arrivati 20 mila dollari americani di multa alla Federcalcio del Gabon. Non per i fatti di fine partita contro il Ghana, ma per aver cambiato l'hotel in cui soggiorna la squadra in Camerun per questa Coppa d'Africa (cosa non prevista dal protocollo sanitario in vigore). Ci sono state molte polemiche attorno al Gabon per i suoi comportamenti extra campo e, secondo la stampa locale, la Federcalcio è stata costretta a cambiare struttura alberghiera dopo le continuazioni violazioni del protocollo da parte dei suoi giocatori. Il Giudice ha inflitto però una multa da 20 mila dollari, non una sciocchezza per la Federcalcio di una Nazionale africana.

