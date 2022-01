1) Dopo Ghana e Algeria, un altro "giant killing"

Stiamo parlando, ovviamente, di quello riguardante la Nigeria. Ma a differenza di quanto accaduto a Black Stars e Fennec, che hanno deluso dal primo all'ultimo match disputato nei rispettivi raggruppamenti, quello che ha colpito la Nigeria è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Scena muta da parte di una squadra che aveva piacevolmente stupito per la propria organizzazione di gioco e veemenza degli attacchi alle porte avversarie, che avevano portato alle vittorie contro Egitto, Sudan e Guinea Bissau. Unica squadra a qualificarsi agli ottavi a punteggio pieno.

Nigeria-Tunisia 0-1: gli highlights

All'improvviso, però, i fari puntati sulle Super Eagles si sono spenti come in un inatteso blackout. Come mai? Passare al punto 2).

2) Tunisia, un'organizzazione "europea" vecchio stile

E sottolineiamo "vecchio stile", perché ormai tirare in ballo questo tipo di calcio sembra essere "peccato mortale". E invece qualche soddisfazione è in grado ancora di garantirla per chi ne applica i concetti basilari: bloccare ogni fonte di gioco avversaria, realizzare il classico "golletto" e spezzettare in continuazione il ritmo della partita. Questa è stata l'interpretazione del match della Tunisia del ct Mondher Kebaier, arrivata agli ottavi, contro l'avversario più complicato, da "terza ripescata", dopo solo una vittoria (4-2 contro la Mauritania) e ben due sconfitte (contro Mali e Gambia). A tutto occorre aggiungere un grande cuore e forza di volontà contro le avversità occorse dalle tante positività al Covid. Tra queste anche quella del goleador Youssef Msakni, tornato disponibile solo qualche ora prima del match. Dopo lo scandalo dell'arbitro Sikazwe, le polemiche e le tante difficoltà, la vittoria contro la Nigeria può fungere da miccia propulsiva per un cammino da qui in avanti vittorioso per le Aquile di Cartagine?

Ola Aina non ci arriva, poi Msakni da fuori piega le mani a Okoye

3) Il misterioso Burkina Faso

...Che ancora incarna, nel bene e nel male, i valori del calcio africano tradizionale. Senza contaminazioni. Anche contro il Gabon, gli Stalloni hanno inscenato attimi di gioco spettacolare, con ripartenze trascinanti, numeri da giocolieri e velocità siderale.

Il Burkina Faso si mangia l'1-0 su rigore: traversa di Traoré

Ma a questi si sono affiancati gli eccessi e l'indolenza: la stella Bertrand Traoré, esagerando coi dribbling, perde due o tre occasioni colosali da lui stesso costruite. Davanti alla porta, poi, gli avanti burkinabé si sono dimostrati poco "cattivi". Dai e dai e, nonostante la superiorità numerica acquisita dopo l'espulsione al 68' di Obissa, il Gabon ha trovato il modo di pareggiare al 91'. Quindi, tempi supplementari e sequenza infinita ai calci di rigore. Gli Stalloni, alla fine, vincono grazie alla trasformazione finale di Ismahila Ouédraogo, ma quanta sofferenza! Tanto talento e un concetto di concretezza che a di chimera: ma il Burkina Faso è sempre stato così, bello e misterioso.

18 rigori per decidere Burkina Faso-Gabon: la sequenza completa

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Burkina Faso-Gabon 8-7 dcr: gli highlights

