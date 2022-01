20 i giocatori impegnati in Camerun per il prossimo mese, con giocatori di spicco come Koulibaly, Kessié, Bennacer, Barrow e molto altri. Andiamo a vedere tutti gli 'italiani' e che partite, Il 9 gennaio parte la 33esima edizione della Coppa d'Africa , con la sfida tra Camerun e Burkina Faso . Sarà un mese intenso, all'insegna dello spettacolo del calcio africano che terrà però i giocatori 'europei' lontano dai campionati per circa un mese . La finalissima sarà disputata domenica 6 febbraio, ma tra viaggi, protocolli covid e rischio di infortuni i club sono sempre in apprensione. Lato Serie A, sono benimpegnati in Camerun per il prossimo mese, con giocatori di spicco come Koulibaly, Kessié, Bennacer, Barrow e molto altri. Andiamo a vedere tutti gli 'italiani' e che partite, di campionato , saranno costretti a saltare.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Ad

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Coppa d'Africa Salah sarà la stella? Chi vince la Coppa? I pronostici di Eurosport 08/01/2022 A 17:42

Tutti gli italiani in Camerun

Squadra Giocatori Bologna Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia) Cagliari Keita Baldé (Senegal) Fiorentina S.Amrabat (Marocco) Lazio Akpa Akpro (Costa d'Avorio) Milan Kessié (Costa d'Avorio), Ballo-Touré (Senegal), Bennacer (Algeria) Napoli Zambo Anguissa (Camerun), Koulibaly (Senegal), Ounas (Algeria) Roma A.Diawara (Guinea), Darboe (Gambia) Salernitana L.Coulibaly (Mali) Sassuolo H.Traoré e Boga (Costa d'Avorio) Sampdoria O.Colley (Gambia) Spezia E.Colley (Gambia) Torino Ola Aina (Nigeria) Venezia Ebuehi (Nigeria) Verona Hongla (Camerun)

Boga dal Sassuolo all'Atalanta). Questa la lista completa dei giocatori provenienti dalla Serie A e che saranno impegnati nella Coppa d'Africa. Ovviamente, la lista giocatori/squadre è presa prima dell'inizio della sessione invernale di mercato che potrebbe far cambiare squadra di appartenenza per la seconda parte di stagione 2021/2022 (esempiodal Sassuolo all'Atalanta).

José Machín a duello con Dario Saric in Ascoli-Monza - Serie B 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Oltre a questi 20, però, abbiamo altri 4 giocatori 'italiani' impegnati in Coppa d'Africa. Sì sì, ci sono altri giocatori convocati - dalle rispettive Nazionali - che arrivano però dalla Serie B o dalla Serie C italiana. Abbiamo l'equatoguineano José Machín del Monza o, convocato giusto un paio di giorni fa, il sierraleonese Augustus Kargbo del Crotone. E dalla terza divisione arrivano anche i gambiani Yusupha Bobb del Piacenza e Sheikh Sibi della Virtus Verona.

Quali partite salteranno gli 'italiani' della Coppa d'Africa?

Bologna (2)

Ibrahima Mbaye (d, Senegal) e Musa Barrow (a, Gambia)

Data Partita Competizione 6/1 Bologna-Inter Serie A 11/1 Cagliari-Bologna Serie A 17/1 Bologna-Napoli Serie A 21/1 Verona-Bologna Serie A 6/2 Bologna-Empoli Serie A

Musa Barrow esulta dopo il gol in Bologna-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Cagliari (1)

Keita Baldé (a, Senegal)

Data Partita Competizione 6/1 Sampdoria-Cagliari Serie A 11/1 Cagliari-Bologna Serie A 16/1 Roma-Cagliari Serie A 19/1 Sassuolo-Cagliari Coppa Italia 23/1 Cagliari-Fiorentina Serie A 6/2 Atalanta-Cagliari Serie A

Keita Baldé in azione durante Senegal-Zimbabwe - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Fiorentina (1)

Sofyan Amrabat (c, Marocco)

Data Partita Competizione 6/1 Fiorentina-Udinese Serie A 10/1 Torino-Fiorentina Serie A 13/1 Napoli-Fiorentina Coppa Italia 17/1 Fiorentina-Genoa Serie A 23/1 Cagliari-Fiorentina Serie A 6/2 Lazio-Fiorentina Serie A

Amrabat in azione durante Marocco-Benin - Coppa d'Africa 2019 Credit Foto Getty Images

Lazio (1)

Jean-Daniel Akpa Akpro (c, Costa d'Avorio)

Data Partita Competizione 6/1 Lazio-Empoli Serie A 9/1 Inter-Lazio Serie A 15/1 Salernitana-Lazio Serie A 18/1 Lazio-Udinese Coppa Italia 22/1 Lazio-Atalanta Serie A 6/2 Fiorentina-Lazio Serie A

Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio) Credit Foto Getty Images

Milan (3)

Fodé Ballo-Touré (d, Senegal), Ismaël Bennacer (c, Algeria), Franck Kessié (c, Costa d'Avorio)

Data Partita Competizione 6/1 Milan-Roma Serie A 9/1 Venezia-Milan Serie A 13/1 Milan-Genoa Coppa Italia 17/1 Milan-Spezia Serie A 23/1 Milan-Juventus Serie A 6/2 Inter-Milan Serie A

Ballo-Touré gioca a rischio tutto: sombrero al limite della sua area

Napoli (3)

André-Frank Zambo Anguissa (c, Camerun), Kalidou Koulibaly (d, Senegal), Adam Ounas (a, Algeria)

Data Partita Competizione 6/1 Juventus-Napoli Serie A 9/1 Napoli-Sampdoria Serie A 13/1 Napoli-Fiorentina Coppa Italia 17/1 Bologna-Napoli Serie A 23/1 Napoli-Salernitana Serie A 6/2 Venezia-Napoli Serie A

Comincia la Coppa d'Africa con il Camerun di Zambo Anguissa e Onana

Roma (2)

Amadou Diawara (c, Guinea), Ebrima Darboe (c, Gambia)

Data Partita Competizione 6/1 Milan-Roma Serie A 9/1 Roma-Juventus Serie A 16/1 Roma-Cagliari Serie A 20/1 Roma-Lecce Coppa Italia 23/1 Empoli-Roma Serie A 6/2 Roma-Genoa Serie A

Amadou Diawara in azione durante Algeria-Guinea - Coppa d'Africa 2019 Credit Foto Getty Images

Salernitana (1)

Lassana Coulibaly (c, Mali)

Data Partita Competizione 6/1 Salernitana-Venezia Serie A 9/1 Verona-Salernitana Serie A 15/1 Salernitana-Lazio Serie A 23/1 Napoli-Salernitana Serie A 6/2 Salernitana-Spezia Serie A

Lassana Coulibaly in azione durante Salernitana-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sassuolo (2)

Jérémie Boga (a, Costa d'Avorio), Hamed Junior Traorè (c, Costa d'Avorio)

Data Partita Competizione 6/1 Sassuolo-Genoa Serie A 9/1 Empoli-Sassuolo Serie A 16/1 Sassuolo-Verona Serie A 19/1 Sassuolo-Cagliari Coppa Italia 23/1 Torino-Sassuolo Serie A 6/2 Sampdoria-Sassuolo Serie A

Jeremie Boga (Sassuolo) Credit Foto Getty Images

Sampdoria (1)

Omar Colley (d, Gambia)

Data Partita Competizione 6/1 Sampdoria-Cagliari Serie A 9/1 Napoli-Sampdoria Serie A 15/1 Sampdoria-Torino Serie A 18/1 Juventus-Sampdoria Coppa Italia 23/1 Spezia-Sampdoria Serie A 6/2 Sampdoria-Sassuolo Serie A

Roma-Sampdoria, Serie A 2020-2021: Omar Colley (Sampdoria) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Spezia (1)

Ebrima Colley (a, Gambia)

Data Partita Competizione 6/1 Spezia-Verona Serie A 9/1 Genoa-Spezia Serie A 17/1 Milan-Spezia Serie A 23/1 Spezia-Sampdoria Serie A 6/2 Salernitana-Spezia Serie A

Ebrima Colley, Spezia-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Torino (1)

Ola Aina (d, Nigeria)

Data Partita Competizione 6/1 Atalanta-Torino Serie A 10/1 Torino-Fiorentina Serie A 15/1 Sampdoria-Torino Serie A 23/1 Torino-Sassuolo Serie A 6/2 Udinese-Torino Serie A

Ola Aina sfida Salah durante Liverpool-Fulham in Premier League Credit Foto Getty Images

Venezia (1)

Tyronne Ebuehi (d, Nigeria)

Data Partita Competizione 6/1 Salernitana-Venezia Serie A 9/1 Venezia-Milan Serie A 12/1 Atalanta-Venezia Coppa Italia 16/1 Venezia-Empoli Serie A 22/1 Inter-Venezia Serie A 6/2 Venezia-Napoli Serie A

Leao inseguito da Ebuehi durante Milan-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Verona (1)

Martin Hongla (c, Camerun)

Data Partita Competizione 6/1 Spezia-Verona Serie A 9/1 Verona-Salernitana Serie A 16/1 Sassuolo-Verona Serie A 21/1 Verona-Bologna Serie A 6/2 Juventus-Verona Serie A

Ovviamente, il calendario delle date è stilato nel caso in cui le rispettive Nazionali arrivino in fondo alla Coppa d'Africa, con finale in programma il 6 febbraio. In caso di eliminazione, ciascun giocatore farà ritorno immediato nel proprio club.

Keita spicca il volo: super intervento del portiere della Guinea

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30