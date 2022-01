Calcio

Coppa d'Africa 2021, Guinea Bissa-Egitto - Gol fantastico di Baldé, ma al VAR annullano il pareggio

COPPA D'AFRICA - Quello di Mama Baldé è un gol fantastico, un destro a giro imparabile che vale l'1-1 per la Guinea Bissau. Ma l'arbitro viene richiamato a rivedere le immagini alla VAR per un presunto fallo di Baldé su Kamal. Sembra non esserci niente, ma il direttore di gara si fa convincere e annulla il pareggio.

00:00:58, un' ora fa