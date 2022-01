Calcio

Coppa d'Africa 2021, Guinea-Gambia - Barrow trascina (ancora) il Gambia: è il migliore in campo per la 2a volta

COPPA D'AFRICA - Era stato il migliore in campo nel match inaugurale contro la Mauritania, grazie al suo assist per Jallow. Questa volta si mette in prima persona e segna lui il gol decisivo contro la più esperta Guinea. Il Gambia, debuttante assoluta, è per la prima volta ai quarti di finale.

00:00:21, 17 minuti fa