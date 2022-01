Calcio

Coppa d'Africa 2021, Guinea-Gambia - La gioia di Barrow che esulta con la bandiera: il Gambia fa la storia, è ai quarti

COPPA D'AFRICA - Per il Gambia era già una vittoria esserci a questa Coppa d'Africa considerando che per gli Scorpioni era la prima volta assoluta. Ma l'appetito vien mangiando e Barrow e compagni sono riusciti ad arrivare agli ottavi. Ora ai quarti dopo la vittoria per 1-0 sulla Guinea. La bandiera gambiana sventola a Douala.

00:00:26, 2 ore fa