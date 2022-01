Continua il programma degli ottavi di finale con la sfida tra. Vedendo il loro percorso alla fase a gironi, questa è una delle partite più equilibrate di questo turno, con ambo le formazioni che hanno raggiunto gli ottavi qualificandosi come seconde del proprio girone. La Guinea di(Roma) e(Liverpool) si è piazzata al 2° posto del Gruppo B alle spalle del, grazie alla vittoria contro il Malawi, il pareggio contro il Senegal e la clamorosa sconfitta contro lo Zimbabwe che comunque non ha bloccato il passaggio del turno della squadra di Kaba Diawara. Il Gambia, invece, da debuttante assoluta, ha raggiunto la qualificazione come seconda del Gruppo F alle spalle del(solo per una peggior differenza reti), mettendosi alle spalle Mauritania e battuta proprio nell'ultimo match del girone. Nella Nazionale di Tom Saintfiet ci sono ben 6 italiani , a partire dadel Bologna e dal difensore della Samp. In squadra anche l'altro Colley,, dello Spezia, poidella Roma,del Piacenza e il secondo portieredella Virtus Verona. Per il Gambia è la prima volta in un ottavo di finale di una competizione internazionale, ma glivogliono stupire ancora nonostante la Guinea abbia sicuramente maggiore esperienza per partite di questo calibro. Chi vincerà affronterà ai quarti una tra Camerun e Comore.