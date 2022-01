Calcio

Coppa d'Africa 2021, Guinea-Malawi 1-0: gli highlights della vittoria per Diawara e Naby Keita

COPPA D'AFRICA - La Nazionale guineana era la grande favorita di questo match, ma non sono né Amadou Diawara né Naby Keita a regalare il gol vittoria. Man of the match è il terzino Sylla, con il Malawi che comunque se l'è giocata fino alla fine.

00:09:23, un' ora fa