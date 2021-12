Ecco le convocazioni del Senegal di Aliou Cissé, tra loro quattro giocatori di Serie A: si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli, Ibrahima Mbaye del Bologna, Fode Ballo-Touré del Milan e Keita Balde del Cagliari. Tra gli altri alcune delle possibili stelle delle competizione: il portiere del Chelsea, Edouard Mendy, e l'attaccante del Liverpool, Sadio Mane. Una curiosità: tra i convocati del Senegal c'è anche Alfred Gomis, portiere cresciuto a Cuneo da due anni al Rennes (in Ligue 1); nella prossima Coppa d'Africa potrebbe vedersela con il fratello, Maurice, che ha scelto di rappresentare la Guinea Bissau, paese d’origine della madre.

Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR).

Difensori: Bouna Sarr (Lione), Saliou Ciss (Nancy), Kalidou Koulibaly (Napoli), Pape Abou Cisse (Olympiakos), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain), Ibrahima Mbaye (Bologna), Abdoulaye Seck (Anversa), Fode Ballo-Touré (Milan), Cheikhou Kouyate (Crystale Palace).

Centrocampisti: Pape Matar Sarr (Metz), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint-Germain), Moustapha Name (Paris Football Club), Loum Ndiaye (Alaves), Joseph Lopy (Sochaux).

Attaccanti: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Cagliari), Famara Diédhiou (Alanyaspor), Boulaye Dia (Villarreal), Ismaïla Sarr (Watford), Habib Diallo (Strasburgo), Bamba Dieng (Olympique Marsiglia) e Mame Baba Thiam (Kayserispor)

Il Senegal è inserito nel gruppo B con Guinea, Malawi e Zimbabwe. Kalidou Koulibaly e compagni debutteranno il 10 gennaio contro lo Zimbabwe. Si qualificano agli ottavi le prime due classificate del girone, più le quattro migliori terze.

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.