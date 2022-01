Camerun, Marocco e Nigeria, tre compagini che figuravano anche nella lista delle favorite. Devono invece attendere ancora Costa d'Avorio, Egitto, Tunisia e, soprattutto, l'Algeria che - in realtà - è ad un passo dalla clamorosa eliminazione. La Nazionale di Belmadi, inoltre, 35 risultati utili consecutivi, con le Fennecs che puntavano a raggiungere Capo Verde-Camerun e Burkina Faso-Etiopia. Camerun già qualificato, ma c'è ancora in gioco il discorso primo posto. E chi arriverà terza? Avrà i punti necessari per figurare come una delle quattro migliori terze? Chiusa la seconda giornata della fase a gironi, sono già tre le Nazionali ad essersi qualificate agli ottavi di finale , tre compagini che figuravano anche nella lista delle favorite. Devono invece attendere ancora Costa d'Avorio, Egitto, Tunisia e, soprattutto, l'che - in realtà - è ad un passo dalla clamorosa eliminazione. La Nazionale di Belmadi, inoltre, con l'ultimo ko , ha chiuso la sua striscia di, con leche puntavano a raggiungere il record dell'Italia (37) . Ora comincia però una nuova puntata, con la terza giornata e le partite in contemporanea. Si parte dal Gruppo A: in campo. Camerun già qualificato, ma c'è ancora in gioco. E chi arriverà terza? Avrà i punti necessari per figurare come una delle quattro migliori terze?

Il programma delle gare

-lunedì 17 gennaio, ore 17: Capo Verde-Camerun al Paul Biya di Yaoundé;

-lunedì 17 gennaio, ore 17: Burkina Faso-Etiopia al Kouekong di Bafoussam;

Ore italiane

Da Hongla a Zambo Anguissa: tutti gli italiani in campo

Torna il Camerun di André-Frank Zambo Anguissa e Martin Hongla che, contro Capo Verde, si gioca il 1° posto del girone. Serve almeno un pareggio per assicurarsi il primato del Gruppo A, poiché in caso di sconfitta i Leoni Indomabili verrebbero scavalcati dai capoverdiani in virtù dello scontro diretto. Ma Toni Conceição farà scendere in campo tutti i titolari? È anche vero che il Camerun ha già staccato il biglietto per gli ottavi e potrà fare qualche cambiamento: riposerà Zambo Anguissa fin qui decisivo? Più spazio invece per Hongla, che già aveva ben figurato contro l'Etiopia.

Ovviamente citiamo anche il portiere André Onana. Anche lui possiamo considerarlo della pattuglia degli 'italiani' visto che ha firmato con l'Inter per la prossima stagione.

Ecco Onana! Ci mette il piedone e salva il Camerun

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

