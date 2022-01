Tunisia, una delle favorite alla vittoria finale. La Nazionale di Kbaier ha deluso parecchio anche se, è doveroso dirlo, non si è proprio giocato negli ultimi 10 minuti di gara: l'arbitro è andato in confusione totale fischiando la fine prima all'86', Tunisia ha fatto ricorso chiedendo che venga ufficializzato “l'errore tecnico dell'arbitro” e avere Barrow, al debutto assoluto in questa competizione, contro la Mauritania che non ha potuto cantare l'inno prima della gara. Incredibile, ma Mourabitounes. Infine il successo della Costa d'Avorio di Kessié. Beh, si riparte con la seconda giornata con Camerun e Capo Verde che potrebbero addirittura strappare già il pass per gli ottavi. Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi, con molti colpi di scena. Uno su tutti la sconfitta della, una delle favorite alla vittoria finale. La Nazionale di Kbaier ha deluso parecchio anche se, è doveroso dirlo, non si è proprio giocato negli ultimi 10 minuti di gara: l'arbitro è andato in confusione totale fischiando la fine prima all'86', e poi ancora all'89' e 43 secondi . Senza aspettare che scoccasse il 90' o il corposo recupero che ci si sarebbe aspettati dopo due rigori (con controllo alla VAR) e un cartellino rosso. Un 1-0 che però è tutto da confermare, visto che lachiedendo che venga ufficializzato “l'errore tecnico dell'arbitro” e avere così la vittoria 2-0 a tavolino . Poi c'è stato il successo del Gambia dial debutto assoluto in questa competizione, contro lache non ha potuto cantare l'inno prima della gara. Incredibile, ma mancava la traccia audio dell'inno dei. Infine il successo della Costa d'Avorio di Kessié. Beh, si riparte con la seconda giornata conche potrebbero addirittura strappare già il pass per gli ottavi.

Ad

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

Il programma delle gare

-giovedì 13 gennaio, ore 17: Camerun-Etiopia al Paul Biya di Yaoundé (commento di Alessandro Lettieri);

-giovedì 13 gennaio, ore 20: Capo Verde-Burkina Faso al Paul Biya di Yaoundé (commento di Federico Zanon);

Ore italiane

LEGGI ANCHE - Il calendario completo di tutte le partite della Coppa d'Africa 2021

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Da Zambo Anguissa a Onana: gli italiani in campo

Camerun che, con una vittoria sull'Etiopia, si avvicinerebbe alla qualificazione agli ottavi di finale. Di nuovo sul rettangolo di gioco il centrocampista Zambo Anguissa, con il giocatore del Napoli che si è rivelato importantissimo anche in Nazionale. A disposizione resta Hongla (Verona) mentre in porta c'è sempre Onana, da giugno Torna in campo ilche, con una vittoria sull'Etiopia, si avvicinerebbe alla qualificazione agli ottavi di finale. Di nuovo sul rettangolo di gioco il centrocampista, con il giocatore del Napoli che si è rivelato importantissimo anche in Nazionale. A disposizione resta(Verona) mentre in porta c'è sempre, da giugno portiere dell'Inter , ancora titolare nonostante il paperone nella gara inaugurale.

Il quadro si completa con Capo Verde-Burkina Faso, con la squadra di Bertrand Traoré che punta a risollevarsi dopo il ko del debutto. Non ci saranno italiani in campo nella seconda partita.

Uscita a vuoto di Onana e Sangaré segna il primo gol del torneo

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

L'ex Milan Pelé sbaglia il rigore, poi traversa e palo: che carambola

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32