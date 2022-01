1) Ecco la prima goleada! Che vale gli ottavi per il Camerun

Ad

Camerun-Etiopia 4-1: gli highlights

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

Proprio il suo doppio centro con l'Etiopia ha stimolato la fame di gol del compagno di reparto, Toko Ekambi, che non ha voluto essere da meno. Di contro un'Etiopia in vantaggio con Hotessa ma sbarazzina solo a metà: appena la formazione di Toni Conceição ha sentito l'odore del sangue, si è letteralmente scatenata potendo contare anche - va detto - su una forma fisica nettamente migliore rispetto al primo match. Una goleada, per il Camerun, valsa l'accesso agli ottavi di finale.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

2) Martin Hongla, che sorpresa!

Per ora in Serie A, con la maglia dell'Hellas Verona, ha recitato la parte del comprimario con 10 presenze, la maggior parte delle quali da subentrato. Toni Conceição contro i Walyas gli ha affidato le chiavi del centrocampo camerunese: ebbene, il classe 1998 ex Anversa ha ringraziato e risposto "presente", vincendo ogni contrasto e mettendo la firma sul filtrante a beneficio del 4-1 di Toko Ekambi. La sensazione è che, in questo caso, la Coppa d'Africa non sarà affatto un "fastidio" per la squadra di club, che vedrà la quotazione di mercato del ragazzo decisamente rimpinguata al rientro in Italia...

L'Etiopia non oppone resistenza: doppietta anche per Toko Ekambi

3) Scacco matto Kaboré

Arriva dall'Istria e fa 1-0 per il Burkina Faso: il gol di petto di Bandé

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Capo Verde-Burkina Faso 0-1: gli highlights

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32