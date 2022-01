Milan circa le condizioni di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano era uscito dopo neanche mezz'ora durante il match Costa d'Avorio-Egitto, toccandosi il fianco, lasciando intendere che non fosse una cosa leggera considerata, inoltre, l'importanza della partita (era un ottavo di finale contro l'Egitto di Salah). Dopo la partita, lo staff medico aveva riscontrato non sono state riscontrate lesioni di alcun tipo. C'è stata la conferma del trauma costale, ma di lieve entità. Dopo Sospiro di sollievo in casacirca le condizioni di. Il centrocampista ivoriano era uscito dopo neanche mezz'ora durante il match, toccandosi il fianco, lasciando intendere che non fosse una cosa leggera considerata, inoltre, l'importanza della partita (era un ottavo di finale contro l'Egitto di Salah). Dopo la partita, lo staff medico aveva riscontrato un trauma costale al classe '96, ma in giornata sono stati effettuati degli accertamenti specifici per capire meglio la natura dell'infortunio. Per fortuna, la tac ha dato esito negativo edi alcun tipo. C'è stata la conferma del trauma costale, ma di lieve entità. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio , quindi, Kessié fare ritorno a breve in Italia e settimana prossima potrà cominciare ad allenarsi a Milanello con i suoi compagni di club.

Considerando anche il ritorno di Ibrahimovic, Pioli spera di avere quasi tutta la squadra al completo, anche perché il 6 febbraio ci sarà la sfida contro l'Inter. Decisiva per capire se i rossoneri possono ancora sognare lo Scudetto o se dovranno virare al mantenimento della top 4 del campionato. Kessié verrà valutato giorno per giorno, ma già da lunedì 31 gennaio comincerà a riassaporare il terreno di gioco di Milanello, per prepararsi al derby.

Kessié lascia la Coppa d'Africa con un bilancio fatto di alti e bassi. Così così nelle prime due gare contro Guinea Equatoriale e Sierra Leone ( contro cui ha sbagliato anche un rigore ), fenomenale nel match contro l'Algeria, con un gol e tante giocate che hanno spedito i Campioni in carica a casa. Sembrava la svolta per diventare il protagonista assoluto di questa edizione, ma la sua gara contro l'Egitto è durata appena 30 minuti.

