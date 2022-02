tra poco il report completo...

BURKINA FASO-SENEGAL 1-3

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi (36' F. Ouédraogo); I. Kaboré, E. Tapsoba, Dayo, Yago; Blati Touré, Guira (68' Dj. Ouattara); Bandé (81' A. Tapsoba), G. Sangaré, Bayala (60' Sanogo); B. Traoré. Ct: K. Malo.

Senegal (4-3-3): E.Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; I. Gueye, N. Mendy (90+3 N. Mendy), Kouyaté (65' P. Gueye); B. Dieng (78' P. Sarr), Diédhiou (65' I. Sarr), Mané. Ct: A. Cissé.

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Gol: 70' A. Diallo (S), 76' B. Dieng (S), 82' Blati Touré (B), 87' Mané (S).

Assist: Koulibaly (S, 0-1), Mané (S, 0-2), Kaboré (B, 1-2), I. Sarr (S, 1-3).

Note - Recupero: 8+3. Ammoniti: Guira, B. Sarr, P. Cissé.

15' - ATTENZIONE A CISS! Iniziativa personale del numero 2 del Senegal, che lascia partire il rasoterra dal limite: palla fuori di poco.

26' - DIENG DI PIATTO UGLI SVILUPPI DI UN CORNER! Kaboré libera sulla linea a Koffi battuto!

27' - ANCORA BAMBA DIENG! Colpo di testa ravvicinato con palla di poco a lato.

30' - CALCIO DI RIGORE PRIMA CONCESSO E POI TOLTO AL SENEGAL DOPO IL VAR-CHECK! Hervé Koffi esce col pugno altissimo su Kouyaté. I due restano doloranti a terra. A velocità normale sembra un penaltu nettissimo, in reltà, entrami intervengono sul pallone. Alla fine, rigore tolto e Koffi costretto a uscire in barella, sostituito dal suo "secondo" Farid Ouédraogo.

39' - BANDE DOPO UN INSERIMENTO IN AREA DI BERTRAND TRAORE SU ASSIST DI EDMOND TAPSOBA! Missile sul primo palo sventato con maestria da Edouard Mendy!

45'+6 - CALCIO DI RIGORE PRIMA CONCESSO E POI TOLTO AL SENEGAL DOPO IL VAR-CHECK! Conclusione potente al limite di Gana Gueye e palla sul gomito di Edmond Tapsoba, col braccio attaccato al corpo. Penalty che appare subito davvero generoso e che viene giustamente tolto dopo la consultazione dell'occhio elettronico..

57' - GRANDISSIMO INTERVENTO IN TACKLE DI KOULIBALY SU BERTRAND TRAORE! Occasione persa per il Burkina Faso.

70' - GOL DEL SENEGAL CON ABDOU DIALLO! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, rovesciata acrobatica di Koulibaly in piena area, che innesca la conclusione in fondo al sacco da due passi dal difensore del PSG: 0-1!

75' - PAPE GUEYE DA DUE PASSI! Gol divorato, di testa, su assist dalla sinistra di Ciss!

76' - GOL DEL SENEGAL CON BAMBA DIENG! Pasticcio difensivo del Burkina Faso, Mané ruba palla sul fondo a Dayo e mette in area piccola, dove il giovane attaccante del Marsiglia anticipa il compagno Gana Gueye per insaccare: 0-2!

82' - GOL DEL BURKINA FASO CON BLATI TOURE! Bertrand Traoré apre sulla destra per Issa Kaboré, cross in mezzo e deviazione vincente, col ginocchio, da parte di Blati Touré: 1-2!

87' - GOL DEL SENEGAL CON SADIO MANE! Altra ingenuità burkinabe, con Edmond Tapsoba che va addosso al compagno Blati Touré a terra, lungo lancio per la stella del Liverpool il quale, a tu per tu con Farid Ouédraogo, insacca con un delizioso pallonetto! Gara chiusa: 1-3!

