INT - FINE PRIMO TEMPO! Algeria-Sierra Leone 0-0. Dominio territoriale algerino, ma le occasioni migliori sono arrivate per la band del ct Keister!

45'+1 - 2' di recupero!

23' - SIERRA LEONE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Destro a giro su punizione di Bandu e colpo di testa di Bangura, che sfiora il palo alla sinistra di M'Bolhi!

6' - RISPONDE SUBITO LA SIERRA LEONE! Alhaji Kamara, a tu per tu con M'Bolhi, conclude prepotentemente, ma di poco a lato.

4' - OCCASIONISSIMA SLIMANI! L'attaccante algerino ben servito da un straordinario filtrante di Mahrez, conclude sull'esterno della rete da ottima posizione.

1' - LE FORMAZIONI

Algeria (4-2-3-1): M’Bolhi; Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaini; Belkebla, Feghouli; Belaïli, Brahimi, Mahrez; Slimani. A disp.: Oukidja, Amoura, Benayada, Bendebka, Benlamri, Benrahma, Boulaya, Bounedjah, Chetti, Halaimia, Tougai, Zorgane. Ct: Belmadi.

Sierra Leone (4-4-2): M. Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Turay, J. Kamara, Quee, Bundu; A. Kamara, K. Kamara. A disp.: Caulker, Sesay, Dumbuya, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, M. N. Kamara, Kanu, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Arbitro: Ahmad Heeralall (Mauritius).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

14.00 - SI PARTE CON ALGERIA-SIERRA LEONE PER IL GRUPPO E! Tra gli "italiani", mancano Bennacer e Ounas. Il primo è squalificato, il secondo nemmeno in panchina.

13:56 - Si parte con Algeria-Sierra Leone, poi alle 17 Nigeria-Egitto. Infine si chiude con Sudan-Guinea Bissau.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 3 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo D e Gruppo E.

