1) Delusione Salah: c'era da aspettarselo?

Certo, i 35 gradi all'ombra di Garoua non aiutano chi, fino a poco tempo prima, ha vissuto i rigori dell'inverno (nord) europeo. Ma non è questo il punto: nella sfida alla Nigeria , la stella dell'Egitto Mohamed Salah è sembrato anche intenzionato a combinare qualcosa di buono ma, una volta alzata la testa, le alternative sono risultate praticamente nulle. Troppo ampio il livello col resto della squadra e al cospetto di una formazione così aggressiva, nel suo complesso, come la Nigeria.

Nigeria-Egitto 1-0: gli highlights

Risultato: zero occasioni create (anzi una, fermata da Okoye in uscita a 20' dalla fine). Insomma: la palla lunga alla stella del Liverpool da parte del portiere nordafricano El Shenawy, non ha funzionato. E il commissario tecnico Carlos Queiroz avrà di che riflettere anche se, va specificato, i prossimi impegni contro Guinea Bissau e Sudan (nel derby del Nilo) non appaiono proibitivi...

2) Nigeria: un 1-0 che sta addirittura stretto

Già. Perché il dominio fisico, territoriale e nel computo delle occasioni da gol è stato davvero netto, al cospetto dall'Egitto, interessato solamente a estremizzare ogni concetto tattico per fermare le Super Aquile. Non solo bomber Iheanacho: prove straripanti per il metronomo di centrocampo Joe Aribo (Glasgow Rangers), la "spia" mancina Moses Simon (Nantes) e per il laterale del Torino Ola Aina, inesauribile lungo l'out di destra, specie nel corso del secondo tempo.

Nigeria-Egitto si gioca a singhiozzo: tutti i palloni sono sgonfi

3) Mohamed Kamara (e Aboeshren): storie di (stra)ordinaria Coppa d'Africa

Autentica impresa della Sierra Leone , che si toglie di dosso l'etichetta di vittima sacrificale del girone E (comprendente anche Costa d'Avorio e Guinea Equatoriale) fermando sullo 0-0 i campioni in carica dell'Algeria e tornando a fare punti alla fase finale di Coppa d'Africa 26 anni dopo l'ultima volta. Tutto questo grazie, soprattutto, al portiere Mohamed Kamara (uno dei tanti Kamara in campo), perfetto carneade prima del match del Japoma Stadium di Douala e che nella vita rincorre il sogno di difendere i pali di un club europeo, dedicando la prestazione alla sua famiglia nella commovente intervista da "man of the match" al triplice fischio. Classe 1999, gioca ancora in patria, all'East End Lions di Freetown e potrebbe rappresentare la classica "occasionissima" di mercato. Anche il collega sudanese Ali Aboeshren gioca in patria (all'al-Hilal di Omdurman per l'esattezza) ha avuto il suo momento di gloria, parando il rigore dell'"ex Milan" Pelé, permettendo ai Coccodrilli del Nilo di portarsi a casa lo 0-0 nella sfida alla Guinea Bissau. Due differenze con Kamara: la carta d'identità (Aboeshren ha "già" compiuto 32 anni) e il fatto che quel penalty è stato provocato proprio da una sua uscita sconsiderata su Ambri. In entrambi i casi, si può dire: storie di (stra)ordinaria Coppa d'Africa.

Mohamed Kamara eroe contro l'Algeria: tutte le sue parate

L'ex Milan Pelé sbaglia il rigore, poi traversa e palo: che carambola

