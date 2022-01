Tunisia ai quarti ha lasciato degli strascichi. A due giorni dal ko Mondher Kebaier per gli scarsi risultati di quest'ultima Coppa d'Africa. Le Aquile di Cartagine erano comunque giunte fino ai quarti di finale, ma senza aver mai brillato durante l'edizione camerunese. Una fase a gironi molto deludente, con due sconfitte su tre, con la Tunisia passata solo per il discorso delle 'migliori terze'. Poi l'exploit agli ottavi di finale Super Aquile per ravvivare il tutto visto il ko successivo contro il Burkina Faso. A Kebaier viene contestata, infatti, la poca qualità del suo gioco, con una squadra che non ha saputo sfruttare individualità importanti come quelle di Khazri e Msakni. Resterà alla storia però la sfortuna della Tunisia in questa Coppa d'Africa: in ben due occasioni gli arbitri del match hanno fischiato la Sikazwe in Tunisia-Mali ( L'eliminazione dellaai quarti ha lasciato degli strascichi. A due giorni dal ko contro il Burkina Faso , infatti, la Federcalcio tunisina ha deciso di esonerare il ctper gli scarsi risultati di quest'ultima Coppa d'Africa. Leerano comunque giunte fino ai quarti di finale, ma senza aver mai brillato durante l'edizione camerunese. Una fase a gironi molto deludente, con due sconfitte su tre, con la Tunisia passata solo per il discorso delle 'migliori terze'. Poi l'exploit agli ottavi di finale contro la Nigeria favorita , ma non è bastato l'1-0 alleper ravvivare il tutto visto il ko successivo contro il Burkina Faso. A Kebaier viene contestata, infatti, la poca qualità del suo gioco, con una squadra che non ha saputo sfruttare individualità importanti come quelle di. Resterà alla storia però la sfortuna della Tunisia in questa Coppa d'Africa: in ben due occasioni gli arbitri del match hanno fischiato la fine prima del tempo . Dain Tunisia-Mali ( prima all'86', poi all'89'43'' ), fino a Burkina Faso-Tunisia con il triplice fischio dato 21'' prima della fine del recupero.

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

Ad

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Senegal Egitto Burkina Faso

Mondiali del 2022 in Qatar. Non è stato sufficiente però per rimanere in panchina: per la doppia sfida decisiva contro il Mali, di fine marzo, ci sarà Jalel Kadri, suo ex vice, a guidare le Aquile di Cartagine. Mondher Kebaier era arrivato nell'estate del 2019 al posto di Alain Giresse, dimessosi dopo la Coppa d'Africa 2019. Kebaier ha comunque portato i suoi a qualificarsi per questa Coppa d'Africa, alla finale di Arab Cup, poi persa contro l'Algeria , e a qualificare la Tunisia agli spareggi utili per i prossimi. Non è stato sufficiente però per rimanere in panchina: per la doppia sfida decisiva contro il Mali, di fine marzo, ci sarà, suo ex vice, a guidare le

Burkina Faso-Tunisia 1-0: gli highlights

Ma funzionano gli orologi? Triplice fischio in anticipo, ancora con la Tunisia

Quello di Kebaier non è il primo esonero dopo questa Coppa d'Africa. Ha pagato i risultati negativi anche il ct del Ghana, il serbo Milovan Rajevac, dopo il clamoroso ultimo posto nella fase a gironi dietro a Marocco, Gabon e Comore. Ok il ricambio generazionale, ma mai ci si sarebbe aspettati un ultimo posto nei confronti di Nazionali meno quotate come quella gabonese o quella di Comore, al debutto assoluto nella competizione. Anche il Ghana sarà agli spareggi Mondiali, a giocarsi un posto per il Qatar, ma la Federcalcio ghanese ha deciso di rimpiazzare subito Rajevac senza aspettare la doppia sfida contro la Nigeria. Nessun credito quindi per il ct serbo, che era al suo secondo mandato dopo l'esperienza nel biennio 2008-2010. In quella prima avventura Rajevac aveva infatti portato il Ghana a disputare la finale di Coppa d'Africa 2010, poi persa contro l'Egitto, oltre ad aver portato le Black Stars e ad un passo dalle semifinali del Mondiale in Sudafrica (eliminati ai quarti dall'Uruguay ai rigori).

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Rissa in Gabon-Ghana: pugno di Tetteh che viene espulso

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32