Il programma degli ottavi di finale si chiude con Mali-Guinea Equatoriale e, appunto,(mercoledì 26 gennaio alle 17).che arrivano con stati d'animo completamente diversi alla fase ad eliminazione diretta: la Costa d'Avorio non aveva brillato contro Guinea Equatoriale e Sierra Leone, mae compagni hanno sfoderato una grande prestazione contro l'campione in carica, di fatto eliminandola con un 3-1 anche bugiardo per tutte le occasioni create. Da ricordare oltre al milanista Kessié, anche la presenza didel Sassuolo e del neo acquisto dell'Atalanta Boga nella compagine ivoriana . L'Egitto di, invece, ha deluso profondamente durante i gironi, nonostante le vittorie contro Sudan e Guinea Bissau. Vittorie però di misura e che non hanno convinto nemmeno il ct. Resta la sconfitta contro la Nigeria alla prima giornata e tanta paura, perché mai ihanno davvero avuto in controllo i loro match nelle partite fin qui disputate. Ci sarà il risveglio a partire dagli ottavi? Chi vince incontrerà una tra Marocco e Malawi ai quarti di finale.