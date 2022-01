La Costa d'Avorio di Franck Kessié demolisce i campioni in carica dell'Algeria, mandando a casa il compagno di squadra al Milan Ismaël Bennacer (peraltro miglior giocatore della passata edizione in Egitto): 3-1 per gli Elefanti per una classifica finale del Gruppo E che recita così: Costa d'Avorio punti 7; Guinea Equatoriale 6; Sierra Leone 2; Algeria 1. Elefanti ed equatoguineani agli ottavi. Sierra Leone e Algeria eliminate. Storiche Isole Comore agli ottavi di finale come ultima ripescata tra le migliori 4 terze.

COSTA D'AVORIO-ALGERIA 3-1

Seguono aggiornamenti...

Il tabellino

COSTA D'AVORIO-ALGERIA 3-1

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier (69' Maiga), Deli (68' W. Kanon), Kossounou, G. Konan; I. Sangaré (69' Serey Dié), Seri, Kessié; Pépé (85' Zaha), Haller, Gradel. Ct: Beaumelle.

Algeria (4-3-3): M’Bohli; Atal (80' Benayada), Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma (46' Slimani), Bennacer (62' Bendebka, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah (62' Brahimi), Belaïli (80' Boulaya). Ct: Belmadi.

Arbitro: Victor Gomes (Repubblica Sudafricana).

Gol: 23' Kessié (C), 39' I. Sangaré (C), 54' Pépé (C), 74' Bendebka (A).

Assist: Pépé (C, 1-0), Aurier (C, 2-0), Haller (C, 3-0), Bendebka (A, 3-1).

Note - Recupero: 3+3. Al 60' Mahrez (A) calcia sul palo un rigore. Ammoniti: Deli, Aurier, Maiga, Brahimi, Boulaya.

Douala - Seguono aggiornamenti...

SIERRA LEONE-GUINEA EQUATORIALE 0-1

Seguono aggiornamenti...

Il tabellino

SIERRA LEONE-GUINEA EQUATORIALE 0-1

Sierra Leone (4-2-3-1): M. Kamara; Kakay, Bangura, S. Caulker, Wright (75' Kallon); C. Kamara, Dumbuya (46' Buya Turay); Quee, K. Kamara, Bundu (53' A. Kamara); M. N. Kamara. Ct: Keister.

Guinea Equatoriale (4-4-2): Owono; C. Akapo, Obiang, Saul Coco, Ndong; Iban Salvador, Ganet, Machin (64' Machin), Miranda (88' Belima); Bikoro (64' Nlavo), Hanza (75' E. Nsue). Ct: Juan Micha.

Arbitro: Mohamed Maarouf (Egitto).

Gol: 38' Ganet (G).

Assist: Iban Salvador (G, 0-1).

Note - Recupero: 1+7. Espulso: 90' Quee (S) per doppia ammonizione. All'85' Owono (G) para un calcio di rigore a K. Kamara (S). Ammoniti: M. N. Kamara, C. Akapo, Machin, Wright, S. Caulker, Miranda, Buya Turay.

