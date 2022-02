1) Koulibaly e Mané: le stelle fanno la differenza

Sadio Mané e Kalidou Koulibaly. Che difendono, contrattaccano. L'attaccante del Liverpool ruba il cestino della merenda a Dayo per dar vita al raddoppio senegalese firmato Idrissa Gana Gueye, prima di realizzare il tris in pallonetto in contropiede.Il centrale difensivo del Napoli, dal canto suo, innesca in acrobazia l'1-0 targato Abdou Diallo ed è un muro insormontabile per Bertrand Traoré e compagni.

Il 3-1 di Mané è un cioccolatino: pallonetto e Senegal in finale

Insomma, le stelle più luminose, quando decidono di risplendere di luce propria, non ce n'è per nessuno. La loro qualità decisamente al di sopra della media, è stata un fattore decisivo sia nel match contro la Guinea Equatoriale che quello contro i burkinabé. Decisivi.

2) Sarà la volta buona per i Leoni della Teranga?

Domanda di sempre, ma d'obbligo, in considerazione del fatto che, incredibilmente, i Leoni della Teranga presentano la vetrina della bacheca continentale ancora tristemente vuota. Questa volta gli ingredienti ci sono tutti: squadra tatticamente (quasi) perfetta, ottimo livello della linea mediana e di trequarti, la qualità di Mané e Koulibaly che parla da sola, un fuoriclasse in porta come il "custode" del Chelsea Edouard Mendy. Insomma, Egitto o Camerun che sia, quella di domenica 6 febbraio 2022 sarà un'occasione da non perdere.

Chiusura imperiale di Koulibaly: Bertrand Traoré stoppato!

3) Che Burkina Faso! Stalloni da elogiare

Al di là della sconfitta contro il Senegal, per il Burkina Faso di Kamou Malo si è trattato di una Coppa d'Africa monumentale, nel mentre di un colpo di Stato a Ouagadougou

Blati Touré l'aveva riaperta... Con un gol di ginocchio

Agli Stalloni resta comunque la soddisfazione di poter disputare la finale per il terzo posto, prima di essere riaccolti in patria da autentici eroi.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Senegal Egitto Burkina Faso

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Burkina Faso-Senegal 1-3: gli highlights

Mané scippa palla e Gueye raddoppia: il Senegal vede la finale

