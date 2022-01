Arriva una pessima notizia dalla Coppa d'Africa per il Senegal e per il Napoli: Kalidou Koulibaly, secondo quanto riferito da Radio Senegal e confermato successivamente dal Napoli, è infatti risultato positivo al Covid-19 a seguito di un test cui si è sottoposto nelle scorse ore. Il difensore centrale avrebbe contratto il Coronavirus insieme a due compagni di Nazionale, il portiere del Chelsea Edouard Mendy e l'attaccante dell'Alanyaspor Famara Diedhiou.

Ad

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15

Il Senegal debutta lunedì

Inizia decisamente in salita, quindi, la Coppa d'Africa del Senegal, inserito nel Girone B insieme a Zimbabwe, Guinea e Malawi. La gara d'esordio della squadra allenata da Aliou Cissé è in programma lunedì 10 gennaio alle ore 14 contro lo Zimbabwe allo stadio al Kouekong di Bafoussam in Camerun, Paese che ospita il torneo.

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

Coppa d'Africa Quando comincia la Coppa d'Africa? Tutte le partite e il tabellone 15/12/2021 A 18:22