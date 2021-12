Dopo le convocazioni del Camerun , arrivano anche quelle deldi, una delle Nazionali favorite alla conquista del torneo ( che partirà il 9 gennaio ). Non mancano le sorprese nella selezione marocchina visto che saranno giocatori importantissimi come gli attaccanti Youssef El-Arabi (16 gol in Nazionale) e, soprattutto,(17 gol in 40 presenze). Se l'ex attaccante del Granada non era più nelle grazie di Halilhodzic, sorprende l'assenza dell'esterno del Chelsea che, secondo il ct, ha avuto però troppo poco spazio tra iin questa stagione. Questa mancata chiamata, però, potrebbe essere il lasciapassare per il suo addio al Chelsea a gennaio, con tante squadre che metterebbero le mani sul classe '93. In attacco c'è comunque il ritorno di Youssefdel Siviglia che aveva saltato le ultime partite con gli andalusi per infortunio: con lui ci sono anche Munir El Haddadi e il portiere Bono. La sorpresa è l'inserimento del giovane, classe 2001, che ha già collezionato 7 presenze in stagione con la prima squadra del Barcellona. Lato Italia: niente chiamata per Harroui del Sassuolo, ma è confermatissimo invecedella