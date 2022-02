Sarà una finalissima di Coppa d'Africa tutta in casa Liverpool: Egitto-Senegal, ovvero Mohamed Salah vs Sadio Mané, che si ritroveranno dunque domenica 6 febbraio con fischio d'inizio alle 20. Sempre allo Stade Olembé, dove i Faraoni vincono ai calci di rigore contro i padroni di casa. Come agli ottavi contro la Costa d'Avorio, decisivo il portiere di riserva Gabaski, autore di due parate dal dischetto nonostante i ripetuti guai muscolari nuovamente palestesi dopo quelli che lo avevano costretto a uscire di scena nel quarto di finale contro il Marocco. Dopo lo 0-0 dei 120', finisce 1-3. Per i Leoni Indomabili solo la finale per il 3° e 4° posto, a calendario sabato 5 febbraio alle 20 allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé.

Finale incandescente: anche Salah a muso duro con l'arbitro

Ad

Il tabellino

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

CAMERUN-EGITTO 0-0 (1-3 d.c.r)

Camerun (4-4-2): A. Onana; Faï, Castelletto (98' Moukoundi), Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Ngamaleu (80' N'Jie), Zambo Anguissa, Hongla (108' J. Onana), Oum Gouet (80' Léa Siliki); Aboubakar, Toko Ekambi (98' Bassogog). Ct: Toni Conceição.

Egitto (4-3-3): Gabaski; Kamal (85' Ashour), Hamdy, Abdelmonem, El Fotouh; Elneny (86' Elneni), El Solia (46' Trezeguet), Fathy; Salah, Mostafa Mohamed (106' Sherif - 118' Zizo), Marmoush (63' R Sobhi). Ct: Queiroz.

Queiroz furioso con l'arbitro: espulso e portato via a forza!

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Sequenza rigori: Aboubakar (C, gol), Zizo (E, gol), Moukoundi (C, parato), Abdelmonem (E, gol), Léa Siliki (C, gol), Lasheen (E, gol), N'Jie (C, fuori).

Note - Recupero: 3+4+1+1. Espulso: il commissario tecnico dell'Egitto Carlos Queiroz per doppia ammonizione. Ammoniti: Kamal, Elneny, Oum Gouet.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Senegal Egitto Burkina Faso

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - SPONDA DI MARMOUSH PER SALAH! Sinistro da fuori che non gira a sufficienza, ma ottimo tentativo!

19' - INCROCIO DEI PALI PIENO DI NGADEU-NGADJUI! Corner perfetto dalla destra di Ngamaleu e stacco imperioso del difensore camerunense, sfortunato nell'occasione, proseguta col tentativo in scivolata di Aboubakar, deviato in corner da Kamal.

21' - ASSIST DI TACCO DI ZAMBO ANGUISSA PER NGADEU-NGADJUI! Il numero 5 dei Leoni Indomabili cicca il pallone a tu per tu con Gabaski. Doppia occasionissima per il difensore nel giro di 2'!

Zambo Anguissa cerca l'assist di tacco, ma Ngadeu cicca il pallone

32' - ALTRA PALLA-GOL NETTA PER IL CAMERUN! Ngamaleu guadagna il fondo sulla destra e mette al centro per Toko Embi il quale, da due passi, arriva male sul pallone. Gabaki neutralizza.

57' - CHE OCCASIONE PER SALAH E PER L'EGITTO! Hongla sbaglia completamente un lungo retropassaggio per Onana, che però riesce a sbarrare la strada in uscita a un solissimo Salah. Il talento del Liverpool si dispera consapevole per la ghiottissima chance mancata.

Salah a campo aperto: Onana salva tutto con un brivido!

68' - TOKO EKAMBI IN TORSIONE AEREA SULLA PUNIZIONE DI NGAMALEU! Gabaski non si fa sorprendere e la tiene lì!

70' - SVENTOLA DA FUORI DI OUM GOUET! Palla che sfiora l'incrocio dei pali: altra grande occasione per il Camerun!

109' - LEA SILIKI ANCORA DALLA LUNGA DISTANZA! La palla scende improvvisamente e Gabaski è costretto ad alzarla sopra la traversa!

118' - ATTENZIONE ALL'EGITTO CON RAMADAN SOBHI! Il quale, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone troppo potente per essere corretta in rete dai 4 compagni di squadra presenti in area piccola!

RIG - L'EGITTO VINCE 3-1 AI RIGORI! Per il Camerun segna solo Aboubakar al primo tiro. Poi Gabaski para i tentativi di Moukoundi e Léa Siliki. Per l'Egitto, in gol Zizo, Abdemonem e Lasheen. Decisivo l'errore di Clinton N'Jie, che calcla malamente fuori.

Seguono aggiornamenti...

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+

Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Rivivi Camerun Egitto (contenuto premium)

Premium Calcio Camerun - Egitto 02:59:54 Replica

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32