46' - SONO INIZIATI I SECONDI TEMPI!

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Gabon-Marocco 1-0 e Ghana-Comore 0-1!

40' - (Ghana-Comore) ILLUSIONE DEL GOL PER IL GHANA! Destro a giro su punizione di Thomas Partey: la pala sfiora il palo, batte contro quello di sostegno e s'infrange sull'esterno della rete.

27' - (Gabon-Marocco) INDOVINATE CHI C'E' AL VAR, INVECE, DI GABON-MAROCCO? Janny Sikazwe, l'arbitro dello scandalo di Tunisia-Mali, che evidentemente non è stato escluso dalla manifestazione dopo i due, clamorosi, finali anticipati della partita.

È tutto vero: Sikazwe c'è ancora ed è il VAR di Gabon-Marocco

26' - (Ghana-Comore) CARTELLINO ROSSO PER ANDRE AYEW E GHANA IN 10 UOMINI! Sulla conclusione liftata di Sulemana, Ben Boina respinge senza trattenere. Sul tentativo di tap in, André Ayew allunga parecchio la gamba travolgendo il braccio del portiere delle Comore, costretto poi a uscire e a lasciare spazio alla sua riserva Ahamada. Dopo il VAR-check, l'arbitro decide per la sanzione massima!

Rosso diretto per André Ayew! Il Var non perdona il capitano del Ghana

21' - (Gabon-Marocco) GOL DEL GABON CON ALLEVINAH! Sul lungo rinvio del portiere Amonome, appera del centrale difensivo ex Getafe Chakla, che resta impiantato a terra e rete a tu per tu con Munir Mohamedi (schierato per fare minutaggio al poto del titolare Bono) da parte di Allevinah: 1-0!

Altro gollonzo: Chakla scivola e Allevinah segna da due passi

4' - (Ghana-Comore) GOL DELLE COMORE CON EL FARDOU BEN! L'attaccante della Stella Rossa Belgrado, in contropiede, spacca la porta col mancino, ben assistito da Mogni. E' 0-1, primo storico gol delle Isole Comore in Coppa d'Africa!

Primo gol storico delle Comore! Lo segna Ben Nabouhane

Ore 19:35 - LE FORMAZIONI DI GABON-MAROCCO! il Viola Amrabat dal 1'.

Gabon (3-5-2): Amonome; Assoumou, Ecuele Manga, Palun; Moucketou-Moussounda, Obiang, Kanga, Poko, Oyono; Allevinah, Boupendza. A disp.: Nze, Mfa Mezui, Ameke Autchanga, Biteghe, Mayi, Méyé, Ndzengue, N'Gakoutou, Obissa. Ct: Neveu.

Marocco 4-4-2: Munir Mohamedi; Hakimi, Chakla, Aguerd, Masina; Chair, Ounahi, Amrabat, Fajr; En-Neysri, El Kaabi. A disp.: Bono, Tagnaouti, Aboukhlal, Amallah, Barkok, Boufal, Chibi, Munir El Haddadi, Louza, Mmaee, Saïss, Tissoudali. Ct: Halilhodzic.

Arbitro: Beida Dahane (Mauritania).

Stadio: Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Ore 19:35 - LE FORMAZIONI DI GHANA-COMORE!

Ghana (4-4-2): Wollacott; Baba, Djiku, Anartey, Yiadom; Sulemana, Kyeeh, Thomas Partey, Fatawu; A. Ayew, J. Ayew. A disp.: Nurudeen, Attah, Addo, Baffour, Boakye, G. Mensah, J. Mensah, Mumin, Owusu, Paintsil, Quaye. Ct: Rajevac.

Comore (3-5-1-1): Ben Boina; M'Dahoma, Zahary, B. Youssouf; Mogni, Selemani, I. Youssouf, Y. M’Changama, Bachirou; Bakary; El Fardou Ben. A disp.: Ahamada, Abdallah, N. Abdou, Abdullah, Aboubakari, Alhadhur, Mattoir, M. M'Changama, M'Madi, A. Mohamed, I. Mohamed, M. Youssouf. Ct: A. Abdou.

Arbitro: Boubou Traoré (Mali).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua)

Ore 19:29 - E' tempo di scrivere il finale del Gruppo C con Gabon-Marocco e Ghana-Comore, entrambe con fischio d'inizio alle 20! La classifica, dopo le prime due giornate, dice: Marocco punti 6 (già agli ottavi); Gabon 4; Ghana 1; Isole Comore 0.

END - FINISCONO LE PARTITE! Malawi-Senegal 0-0 e Zimbabwe-Guinea 2-1. Il Senegal passa come primo a 5 punti. Guinea e Malawi 4, ma con Naby Keïta secondi e certi degli ottavi per lo scontro diretto a favore con le Fiamme (che comunque sperano). Lo Zimbabwe, già eliminato alla vigilia, chiude a quota 3.

Malawi-Senegal 0-0: gli highlights

77' - (Malawi-Senegal) LA VAR TOGLIE IL RIGORE AL MALAWI! SENEGAL GRAZIATO!

74' - (Malawi-Senegal) - CALCIO DI RIGORE PER IL MALAWI, MA SI VA ALLA VAR! Bouna Sarr costretto a spingere il velocissimo Gomezgani Chirwa dopo una "licenza" di Koulibaly, andato in attacco a pressare. Chirwa si è un po' lasciato andare, ma il contatto c'è stato...

Koulibaly ma dove vai? Perde palla, contropiede e rigore

63' - (Zimbabwe-Guinea) GUINEA ANCORA VICINISSIMA AL 2-2! Naby Keïta, scatenato ruba palla in area piccola e la consegna a Diallo la cui scivolata ravvicinata s'infrange sul corpo del portiere degli Zims Shumba in uscita.

59' - (Malawi-Senegal) SENEGAL PERICOLOSO IN UN PAIO DI CIRCOSTANZE! Prima con un colpo di testa di Habidou Diallo, poi su punizione di Idrissa Gueye: in entrambi i casi, arrivano gli ottimi interventi del portiere malawiano Thomu!

54' - (Zimbabwe-Guinea) GUINEA VICINISSIMA AL 2-2! Issiaga Sylla dentro, dalla destra, per il "rimorchio" del neoentrato Diallo: palla di pochissimo larga con deviazione.

50' - (Zimbabwe-Guinea) GOL DELLA GUINEA CON NABY KEITA! Dopo uno scambio corto con Kané, staffilata mancina sotto l'incrocio dei pali del centrocampista del Liverpool e gara riaperta: 2-1!

Naby Keita guida la rimonta della Guinea, 2-1 a inizio ripresa

46' - SONO INIZIATI I SECONDI TEMPI!

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Malawi-Senegal 0-0 e Zimbabwe-Guinea 2-0.

44' - Guinea che, nonostante la secca sconfitta, resta seconda a 4 punti, come il Malawi, ma in vantaggio sulle Fiamme nello scontro diretto.

43' - (Zimbabwe-Guinea) GOL DELLO ZIMBABWE CON MAHACHI! Tiro basso potente e dal limite del numero 16 dei Warriors, ma palla che passa sotto i guantoni di Aly Keita, davvero impreciso nell'intervento: 2-0!

È fallo, l'arbitro dà il vantaggio e Mahachi batte Keita: 2-0

38' - (Malawi-Senegal) MHANGO FA SECCO KOULIBALY E VA VICINO AL VANTAGGIO! Al momento del tiro, però, la retroguardia del Senegal sventa la minaccia con Idrissa Gueye. Le Fiamme vanno veloci e il Senegal soffre!

32' - (Zimbabwe-Guinea) KANE DA 25 METRI PER LA GUINEA! Palla che sfiora la traversa.

30' - (Zimbabwe-Guinea) MUSONA, AUTORE DEL GOL, PORTATO VIA IN BARELLA! Brutto infortunio in mezzo al campo per lui. Non ancora chiara l'entità. Dopo aver ricevuto le cure del caso, però, l'attaccante degli Zims sembra poter riprendere fortunatamente la propria partita.

26' - (Zimbabwe-Guinea) GOL DELLO ZIMBABWE CON MUSONA! Clamoroso a Youndé: i Warriors, già eliminati, passano in vantaggio con il colpo di testa vincente dei sauditi dell'Al Taee, che sfugge alle marcature "al burro" di Naby Keïta e Mohamed Camara, da cross di Tigere su corner battuto corto sulla destra: 1-0!

Segna Musona! Zimbabwe subito avanti contro la Guinea

17' - (Malawi-Senegal) ERRORACCIO DI KOULIBALY! Il centrale del Napoli perde palla all'altezza dell linea lateralepressato da Madinga, che lascia per Myaba: potente conclusione dal limite di poco alta sopra la traversa.

Koulibaly, che rischio! Debutta col Senegal e regala palla agli avversari

7' - (Malawi-Senegal) SENEGAL VICINISSIMO AL VANTAGGIO CON MANE! Dia apre sulla destra per Bouna Sarr, che mette al centro: tocco morbido di poco alto sopra la traversa da parte dell'attaccante del Liverpool.

1' - (Malawi-Senegal) SUBITO PERICOLOSO IL SENEGAL! Primo pallone giocato da Koulibaly in questa Coppa d'Africa: è un lancio lungo per Mané, che lascia per Habibou Diallo, il cui tiro di prima intenzione viene deviato in corner dalla retroguardia del Malawi!

17:00 - SI COMINCIA SU ENTRAMBI I CAMPI!

LE FORMAZIONI DI MALAWI-SENEGAL:

Malawi (4-4-2): Thomu; Sanudi, Chaziya, Chembezi, G. Chirwa; Mhone, Idana, J. Banda, Madinga; Myaba, Mhango. A disp.: Thole, C. Banda, Petro, Chester, C. Chirwa, Cholopi, Davie, Fodya, Mbulu, Ndhlovu, Ngalande, Phiri Junior. Ct: Marinică.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; A. Diallo, Koulibaly, Ciss, B. Sarr; N. Mendy, Kouyaté, I. Gueye, H. Diallo, Mané, Dia. Ct A. Cissé. A disp.: Gomis, S. Dieng, B. Dieng, Ballo-Touré, Keita Baldé, P. Cissé, Diedhiou, P. Gueye, Loum, Mbaye, P. Sarr, Thiam. Ct: A. Cissé.

Arbitro: Blaise Yuven Ngwa (Camerun).

Stadio: Kouekong Stadium (Bafoussam)

LE FORMAZIONI DI ZIMBABWE-GUINEA. Il romanisra Diawara fuori e neanche in panchina. Al suo posto c'è Moriba.

Zimbabwe (3-5-2): Shumba; Takwara, Kamusoko; Muduhwa: Murwira, Tigere, Kangwa, Mahachi, Zemura; Musona, Muskwe. A disp.: Mhari, Mapisa, Bhasera, Chimwemwe, Dube, Kadewere, Moyo. Ct: Mapeza.

Guinea (3-5-2): Keita; O. Kanté, Ibrahima Conté (II), M. Camara; I. Cissé, Moriba, Kané, Keïta, I. Sylla; Kaba, J. Kante. A disp.: Koné, Bayo, F. Camara, Ibrahima Conté (I), Diallo, Dyrestam, Konaté, Siby, Soumah, Sow, M. Sylla. Ct: Diawara.

Arbitro: Salima Mukansanga (Ruanda).

Stadio: Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

16:48 - LE CLASSIFICHE DEI GIRONI IN QUESTIONE! Gruppo B: Senegal e Guinea punti 4; Malawi 3; Zimbabwe 0. Gruppo C: Marocco punti 6; Gabon 4; Ghana 1; Isole Comore 0.

16:47: TERNA ARBITRALE TUTTA AL FEMMINILE IN ZIMBABWE-GUINEA!

In Coppa d'Africa si fa la storia: arbitro e assistenti tutte donne

16:46 - Oggi seguiremo 4 match con due contemporaneità: alle 17 Malawi-Senegal (con Kalidou Koulibaly finalmente in campo per i Leoni della Teranga dopo la grana Covid) e Zimbabwe-Guinea coi Warriors di Harare già eliminati dalla competizione, certi dell'ultima posizione nel gruppo B. Per il gruppo C, invece, a partire dalle ore 20, Gabon-Marocco (coi Leoni d'Atlante del ct Vahid Halilhodzic già certi del passaggio agli ottavi di finale) e Ghana-Isole Comore.

Malawi-Zimbabwe 2-1: gli highlights

16:45 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 10 della Coppa d'Africa. Oggi chiusura dei gruppi B e C con un terzo e ultimo round che si prannuncia davvero scoppiettante.

