5' - (Egitto-Sudan) EGITTO PERICOLOSO CON MOSTAFA MOHAMED! Bello stacco di testa in area di rigore su punizione di Salah dalla sinistra: palla di poco a lato.

20:00 - SI COMINCIA!

19:52 - LE FORMAZIONI DI EGITTO SUDAN!

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Abdel Wahed, Ashraf, Abdelmonem, Hegazy; El Solia, Elneny, El Said; Mostafa Mohamed, Salah, Marmoush. Ct: Queiroz.

Sudan (4-2-3-1): Mustafa; El Fadni, Hassan, Mohammed, Mazin Mohamedein; Alrashed, Khidir; Mahjoub, Zorga, Omer; Abdelrahman. Ct: Tia.

LE FORMAZIONI DI GUINEA BISSAU-NIGERIA: rotazione per le Super Aquile e posto da titolare per il terzino destro del Venezia Tyron Ebuehi.

Guinea Bissau (4-2-3-1): Gomes; Encada, Sanganté, Mané, F. Candé; Bura, Cassama; Jorginho, Camara, Piqueti; Ma. Baldé. Ct: B. Candé.

Nigeria (4-4-2): Uzoho; Ebuehi, Troost-Ekong, Ajayi, Collins; Iwobi, Nwakali, Ndidi, Ejuke; Iheanacho, Sadiq. Ct: Eguavoen.

19:46 - Nigeria già qualificata dopo le due vittorie nelle prime due uscite. Salah, secondo col suo Egitto a quota 3 punti, cerca la qualificazione contro il Sudan nel "derby del Nilo". Ecco l'attuale classifica: Nigeria (già qualificata) punti 6; Egitto 3; Guinea Bissau e Sudan 1.

19:45 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 11 della Coppa d'Africa. Chiusura del gruppi D con Egitto-Sudan e Guinea Bissau-Nigeria. Fischio di inizio di entrambe le partite alle 20.

