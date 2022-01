Premium Calcio Egitto - Sudan 19:50-22:00 Live

75' - (Guinea Bissau-Nigeria) GOL DELLA NIGERIA CON TROOST-EKONG! Giocata mirabolante di Moses Simon, che con un paio di finte dribbla mezza difesa dei Licano, conclusione sulla traversa e tap in del difensore ex Udinese, ora al Watford. Lunghissimo VAR-check per capire bene la posizione dello stesso Troost Ekong, ma gol alla fine convalidato: 0-2!

65' - (Egitto Sudan) ANCORA EGITTO! Splendida combinazione Marmoush-Salah con palla per El Solia il quale, sbucato dalle retrovie, calci alto di pochissimo un rigore in movimento.

60' - (Egitto-Sudan) NUMERO DI SALAH! Che approfitta di un pasticcio della difesa sudanese per portarsi avanti la palla con la Suola e conclude in porta: reattivo Aboeshren.

56' - (Guinea Bissau-Nigeria) GOL DELLA NIGERIA CON SADIQ! Tutto facile per l'ex Roma e Speiza, che appoggia in fondo al sacco da metri zero smarcato da Iheanacho, il quale aveva beneficiato del filtrante di Ndidi: 0-1!

La zampata di Sadiq: Nigeria avanti col gol dell'ex Roma

46' - SONO INIZIATI I SECONDO TEMPI! Tre cambi per il Sudan, tra cui quello del portiere Mohamed Mustafa, infortunatosi dopo l'intervento su Mostafa Mohamed al 33'. Al suo posto, riecco Aboeshren. Dentro anche Hamed per Hussein, che si è perso Abdelmonem in occasione dell'1-0 egiziano. Dentro anche Abbas Omer per Alrashed.

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Egitto-Sudan 1-0 e Guinea Bissau-Nigeria 0-0.

Iheanacho dal parcheggio di casa sua: punizione folle, il portiere smanaccia

43' - (Egitto Sudan) EGITTO A UN PASSO DAL 2-0! Sinistro potente, incrociato e angolatissimo di Said: parata sensazionale, in respinta, di Mohamed Mustafa, schierato questa sera dal ct Tia al posto di Aboeshren, non al meglio della condizione fisica.

42' - In questo momento, la classifica dice: Nigeria ed Egitto punti 7; Guinea Bissau e Sudan 1.

35' - (Egitto Sudan) GOL DELL'EGITTO CON ABDELMONEM! Il numero 2 dei Faraoni, dimenticato in marcatura da Hussein, incorna a rete su corner di Said e velo aereo di El Solia: 1-0!

Abdelmonem spunta dal nulla: l'Egitto vede gli ottavi

33' - (Egitto-Sudan) ANCORA MOSTAFA MOHAMED! Colpo di testa ben assestato dell'attaccante del Galatasaray, su cui si allunga il portiere sudanese Mohamed Mustafa, che resta dolorante dopo l'interevento!

31 - (Guinea Bissau-Nigeria) GIRATA DI IHEANACHO SU CORNER DI NWAKALI! L'estremo difensore guineense Gomes la tiene lì.

26' - (Egitto-Sudan) KAMAL A TU PER TU COL PORtIERE SUDANESE MUSTAFA! Doppio intervento in tackle della difesa avversaria, che ripara in calcio d'angolo.

17' - (Egitto-Sudan) MARMOUSH DENTRO PER SALAH! Il talento del Liverpool si fa anticipare al momento della conclusione all'altezza del dischetto.

5' - (Egitto-Sudan) EGITTO PERICOLOSO CON MOSTAFA MOHAMED! Bello stacco di testa in area di rigore su punizione di Salah dalla sinistra: palla di poco a lato.

20:00 - SI COMINCIA!

19:52 - LE FORMAZIONI DI EGITTO SUDAN!

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Kamal, Ashraf, Abdelmonem, Hegazy; El Solia, Elneny, Said; Mostafa Mohamed, Salah, Marmoush. A disp.: Gabaski, Trezeguet, Zizo, Fathi, Sherif, Alaa, Lasheen, Hamdi, Ashour, Hamdy, Gad. Ct: Queiroz.

Sudan (4-2-3-1): Mohamed Mustafa; El Fadni, Hassan, Mohammed, Mazin Mohamedein; Alrashed, Khidir; Mahjoub, Hussein, A. Omer; Abdelrahman. A disp.: Aboeshren, Adam, Ismail, Amin, Abbas Omer, S. Omer, Basheir, Zakaria, Mohamed, Nooh, Hamed, Ahmed, Omar Abdalla. Ct: Tia.

Arbitro: Joshua Bondo (Botswana).

Stadio: Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

LE FORMAZIONI DI GUINEA BISSAU-NIGERIA: rotazione per le Super Aquile e posto da titolare per il terzino destro del Venezia Tyron Ebuehi.

Guinea Bissau (4-2-3-1): Gomes; Encada, Sanganté, Mané, F. Candé; Bura, Cassama; Jorginho, Camara, Piqueti; Mama Baldé. A disp.: Manuel Baldé, J. Mendes, Alves, Ambri, Junior Simão, Fr. Medy, Fe. Mendy, Nanu, Pelé, Mauro Rodrigues, Semedo. Ct: B. Candé.

Nigeria (4-4-2): Uzoho; Ebuehi, Troost-Ekong, Ajayi, Collins; Iwobi, Nwakali, Ndidi, Ejuke; Iheanacho, Sadiq. A disp.: Okoye, Noble, Awoniyi, Chukwueze, Musa, Ndah, Olayinka, Omeruo, Onyeka, Onyekuru, Simon, Zaidu. Ct: Eguavoen.

Arbitro: Peter Weweru (Kenya).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua).

19:46 - Nigeria già qualificata dopo le due vittorie nelle prime due uscite. Salah, secondo col suo Egitto a quota 3 punti, cerca la qualificazione contro il Sudan nel "derby del Nilo". Ecco l'attuale classifica: Nigeria (già qualificata) punti 6; Egitto 3; Guinea Bissau e Sudan 1.

19:45 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 11 della Coppa d'Africa. Chiusura del gruppi D con Egitto-Sudan e Guinea Bissau-Nigeria. Fischio di inizio di entrambe le partite alle 20.

