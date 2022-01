Premium Calcio Gambia - Tunisia 02:09:29 Replica

Ad

END - E finisce anche GAMBIA-TUNISIA con il gol di Jallow a decidere il match. Si sapeva già che Mali, Tunisia e Gambia erano già qualificate agli ottavi, ma con questi risultati il Mali si prende il primo posto davanti a Gambia e Tunisia che, con tre punti, approda alla fase ad eliminazione diretta grazie al calderone delle migliori terze.

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

90+3 (Gambia-Tunisia) GOL DI JALLOW - Fantastico gol della Gambia che va a segno proprio nel recupero col sinistro di Jallow. Gol che vale l'1-0 sulla Tunisia. Seconda rete nella competizione per il giocatore di proprietà del Vicenza.

90' (Mali-Mauritania) FINITA!!! Il Mali batte 2-0 la Mauritania grazie ai gol di Haidara e di Koné (su rigore) e si prende così il primato del girone con 7 punti conquistati.

81' (Mali-Mauritania) FUORI IL PORTIERE - Si deve arrendere Diop, il portiere della Mauritania, per infortunio. Al suo posto fa il debutto nella competizione Mbacke Ndiaye.

74' (Gambia-Tunisia) TRAVERSA DI BARROW! Punizione dalla distanza dell'attaccante del Bologna che si stampa sul legno della porta tunisina.

Musa Barrow fermato dalla traversa! Punizione da applausi

50' (Gambia-Tunisia) BEN SLIMANE! Pericoloso il centrocampista della Tunisia che strappa sulla trequarti e libera il destro che viene deviato di un soffio a lato.

49' (Mali-Mauritania) RADDOPPIO SU RIGORE PER IL MALI! Arriva il terzo rigore in tre partite per il Mali e dal dischetto, neanche a dirlo, si è presentato Ibrahim Koné che già aveva segnato il penalty contro la la Tunisia e contro il Gambia. Si ripete anche contro la Mauritania e fa 2-0.

3 rigori e 3 gol: Koné specialista, il Mali scappa via

46' SI RIPARTE!!! Chi si prende il primo posto? Al momento ci sarebbe il Mali grazie al vantaggio sulla Mauritania.

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI, con scintille e parapiglia in Gambia Tunisia (0-0). Mali-Mauritania 1-0.

45'+1 (Gambia-Tunisia) TERZO RIGORE SBAGLIATO DALLA TUNISIA IN QUESTA COPPA D'AFRICA! E con un terzo battitore dopo Khazri e Msakhni: questa volta, a mettersi le mani nei capelli, è Jaziri, che prima si procura il penalty atterrato da Modou, poi se lo fa parare da Gayé, portiere di riserva del Gambia, questa sera titolare! Si resta sullo 0-0!

Maledizione Tunisia, terzo rigore fallito: sbaglia anche Jaziri

35' - (Gambia-Tunisia) LA TUNISIA INSISTE CON RAFIA! Controllo e tiro in area da parte dell'attaccante dello Standard Liegi in prestito dalla Juventus: palla di poco a lato.

34' - (Mali-Mauritania) Mali assoluto padrone del campo...

15' - (Gambia-Tunisia) TUNISIA VICINA AL GOL! Incursione travolgente di El Abdi in area gambiana: conclusione in girata deviata dalla retroguardia di Saintfiet sull'esterno della rete!

2' - (Mali-Mauritania) SUBITO GOL DEL MALI CON MASSADIO HAIDARA! Il terzino del Lens, insacca sbucando dalle retrovie su cross dalla destra di Hamari Traoré e prolunga di Doumbia. Da terzino a terzino: 1-0 per le Aquile!

Da terzino a terzino, poi ci pensa Haïdara: Mali avanti

20:00 - SI COMINCIA!

19:45 - LE FORMAZIONI DI GAMBIA-TUNISIA

Gambia (5-4-1): Gayé; Janko, Sonko Sundberg, Gomez, O. Colley, Modou; Mu. Barrow, Bobb, Mbye, Sohna; Mo. Barrow. Ct: Saintfiet.

Tunisia (4-3-3): Ben Said; Mathlaouti, Talbi, Ifa, El Abdi; Skhiri, Laidouni, Slimane; Khaoui, Jaziri, Rafia. Ct: Kebaier.

LE FORMAZIONI DI MALI-MAURITANIA!

Mali (4-2-3-1): Mounkoro; H. Traore, Kouyate, Sacko, M. Haïdara; Bissouma, A. Haïdara; A. Traoré (ii), A. Traoré (i), Doumbia; Kone. Ct: Magassouba.

Mauritania (4-3-3): Diop; Abou Demba, Abeid, Dellahi, Abderrahmane; Soueid, Fofana, Mouhsine; Thiam, Ba, Camara. Ct: Gomes da Rosa.

19:41 - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO F: Gambia e Mali punti 4; Tunisia 3; Mauritania 0. Mauritania già eliminata, le altre tre squadre già certe degli ottavi. Resta da stabilire in quale ordine di piazzamento.

19:40 - ORA, SPAZIO ALLA CHIUSURA DEL GRUPPO F CON GAMBIA-TUNISIA E MALI-MAURITANIA!

Costa d'Avorio-Algeria 3-1: gli highlights

END - FINISCONO LE PARTITE! Costa d'Avorio-Algeria 3-1 e Sierra Leone-Guinea Equatoriale 0-1. La classifica finale del gruppo E: Costa d'Avorio punti 7; Guinea Equatoriale 6; Sierra Leone 2; Algeria 1. Elefanti ed equatoguineani agli ottavi. Sierra Leone e Algeria eliminate. Storiche Isole Comore agli ottavi di finale.

Sierra Leone-Guinea Equatoriale 0-1: gli highlights

90'+6 - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) L'arbitro egiziano Maarouf ne sta combinando di tutti i colori: per un fallaccio di Buya Turay su Iban Salvador, prima concede la punizione dal limite, poi il rigore dopo il controllo alla VAR alla Guinea Equatoriale, poi di nuovo punizione...

90'+4 - GOL ANNULLATO ALLA COSTA D'AVORIO CON HALLER! Azione viziata da offside.

90' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) QUEE ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE DOPO UN BRUTTO FALLO A META' CAMPO! Sierra Leone in 10 uomini nei minuti di recupero.

87' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) GUINEA EQUATORIALE VICINISSIMA AL RADDOPPIO CON NLAVO! Si resta sullo 0-1!

85' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) OWONO PARA UN RIGORE A KAI KAMARA! CHE OCCASIONE SPRECATA PER LA SIERRA LEONE PER IL PASSAGGIO AGLI OTTAVI! Penalty assegnato dopo un discusso fallo di Pablo Ganet in area di rigore!

Rigore sbagliato ed eliminazione, fuori la Sierra Leone

77' - (Costa d'Avorio-Algeria) GOL ANNULLATO A KESSIE SU PASSAGGIO DI PEPE! Azione viziata da fuorigioco.

76' - (Costa d'Avorio-Algeria) TUFFO DI TESTA PER SLIMANI! Badra Ali Sangaré si distende e sventa la minaccia.

74' - (Costa d'Avorio-Algeria) GOL DELL'ALGERIA CON BENDEBKA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto sulla sinistra, Belaïli la mette sulla sinistra per Mandi, che in spaccata propizia il colpo di testa sottoporta di Bendebka: 3-1, gara riaperta?

Bendebka col gol della bandiera: è solo il 1° per l'Algeria

64' - (Costa d'Avorio-Algeria) Algeria che dovrebbe segnare 4 gol per ambire agli ottavi di finale...

62' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) SIERRA LEONE A UN PASSO DALL'1-1 CON STEVEN CAULKER! Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione: palla che sfiora il palo più lontano!

60' - (Costa d'Avorio-Algeria) PALO DI MAHREZ SU CALCIO DI RIGORE! Partita e Coppa d'Africa stregata per l'Algeria: il sinistro del trequartista del Manchester City spiazza Badra Ali Sangaré ma si stampa in pienso sul legno. Penalty assegnato per un intervento di ostruzione in area di Deli ai danni di Belaïli.

Algeria, piove sul bagnato: Mahrez coglie il palo su rigore

54' - (Costa d'Avorio-Algeria) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON PEPE! Ripartenza letale degli Elefanti: il trequartista dell'Arsenal chiude il triangolo con Haller e, molto rapidamente, mira il secondo palo per la rete del 3-0!

La Costa d'Avorio dilaga: arriva anche il tris di Pépé

51' - (Costa d'Avorio-Algeria) PEPE DA DUE PASSI SU INIZIATIVA DI AURIER! M'Bolhi in qualche modo, ma l'Algeria sembra ormai un pugile stordito.

50' - (Costa d'Avorio-Algeria) BOMBA DA FUORI DI AURIER, che incrocia un destro potentissimo: palla di poco a lato. M'Bolhi non ci sarebbe mai arrivato.

INT - INIZIANO I SECONDI TEMPI! Belmadi si gioca la carta Slimani.

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Costa d'Avorio-Algeria 2-0 e Sierra Leone-Guinea Equatoriale 0-1!

39' - (Costa d'Avorio-Algeria) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON IBRAHIM SANGARE! Il centrocampista del PSV Eindhoven, incorna in fondo al sacco - completamente dimenticato in marcatura da Zerrouki - la palla crossata lungo da Aurier, su calcio di punizione dalla destra: 2-0!

Algeria in confusione totale: raddoppia Sangaré

38' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) GOL DELLA GUINEA EQUATORIALE CON PABLO GANET! Appoggio al limite dell'area di Iban Salvador per Ganet (centrocampista in Spagna del Real Murcia), il cui piatto destro buca i guantoni di Mohamed Kamara: 0-1!

Destro a giro che sfonda la rete, gran gol di Ganet!

23' - (Costa d'Avoria-Algeria) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON KESSIE! Dopo il palo di Bannacer, il gol - dall'altra parte - dell'altro centrocampista del Milan: bell'uno-due chiuso con Pépé e conclusione di giustezza in fondo al sacco: 1-0!

Si sblocca Kessié: il gol che manda a casa Bennacer

21' - (Costa d'Avorio-Algeria) PALO DELL'ALGERIA CON BENNACER! Sfortunato il centrocampista del Milan, che colpisce il legno esterno in inserimento su calcio d'angolo battuto corto dalla sinistra da Bensebaini!

Bennacer prova a suonare la carica: palo pieno per l'Algeria

18' - (Costa d'Avorio-Algeria) PEPE DALLA LUNGA DISTANZA! Sinistro interessante e potente: M'Bolhi la tiene lì.

15' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) CI PROVA L'EQUATOGUNEANO MACHIN! Da ottima posizione, mancino parato da due tempi da Mohamed Kamara da parte del centrocampista del Monza.

8' - (Costa d'Avorio-Algeria) GRADEL ARRIVA SUL FONDO E METTE AL CENTRO PER PEPE! L'attaccante dell'Arsenal, da ottima posizione, calcia fuori dal bersaglio grosso, forse con la deviazione di Bedrane, non ravvisata dalla terna arbitrale.

17:00 - SI COMINCIA!

16:36: LE FORMAZIONI DI COSTA D'AVORIO-ALGERIA!

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier, Deli, Kossounou, G. Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Pépé, Haller, Gradel. A disp.: Tape, Cissé, Baiily, Boga, Boli, Cornet, W. Konan, Kouamé, Kouassi, Maiga, Serey Dié, Zaha. Ct: Beaumelle.

Algeria (4-3-3): M’Bohli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma, Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaïli. A disp.: Zeghba, Amoura, Belkebla, Benayada, Bendebka, Boulaya, Brahimi, Chetti, Feghouli, Slimani, Tahrat, Zorgane. Ct: Belmadi.

Arbitro: Victor Gomes (Repubblica Sudafricana).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

LE FORMAZIONI DI SIERRA LEONE-GUINEA EQUATORIALE

Sierra Leone (4-2-3-1): M. Kamara; Kakay, Bangura, S. Caulker, Wright; C. Kamara, Dumbuya; Quaee, K. Kamara, Bundu; M. N. Kamara. A disp.: I. Caulker, Sesay, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, A. Kamara, Kargbo, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Guinea Equatoriale (4-4-2): Owono; C. Akapo, Obiang, Saul Coco, Ndong; Iban Salvador, Ganet, Machin, Miranda; Bikoro, Hanza. A disp.: Mba, Anvene, Balboa, Belima, Bulya, Eneme, Maye, Meseguer, Nlavo, E. Nsue, L. Nsue, Siafa. Ct: Juan Micha.

Arbitro: Mohamed Maarouf (Egitto).

Stadio: Limbe Stadium (Limbe).

16:32: LA CLASSIFICA DEL GRUPPO E: Costa d'Avorio punti 4; Guinea Equatoriale 3; Sierra Leone 2; Algeria 1.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO F: Gambia e Mali punti 4; Tunisia 3; Mauritania 0.

NB: Costa d'Avorio, Gambia e Mali (anche per effetto dei risultati negli altri gironi, già certi di un piazzamento negli ottavi di finale (resta da definire in quale posizione di graduatoria). Mauritania già eliminata.

16:31 - Seguiremo in tutto 4 partite con 2 contemporaneità: il programma è ricchissimo! Alle 17 tocca al Gruppo E col big-match Costa d'Avorio-Algeria, alias sfida tutta rossonera Kessié vs Bennacer, coi campioni in carica clamorosamente ultimi a 1 punto. Quindi, Sierra Leone (fin qui rivelazione) vs Guinea Equatoriale. Alle 20, invece, tocca al gruppo F Gambia-Tunisia e Mali-Mauritania.

16:30 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 12 della Coppa d'Africa. OGGI SI CHIUDE LA FASE A GIRONI! Focus allora sulla terza e ultima giornata dei Gruppi E e F!

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Egitto-Sudan 1-0: gli highlights

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32