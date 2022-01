Premium Calcio Costa d'Avorio - Algeria 16:50-19:00 Live

Ad

23' - (Costa d'Avoria-Algeria) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON KESSIE! Dopo il palo di Bannacer, il gol - dall'altra parte - dell'altro centrocampista del Milan: bell'uno-due chiuso con Pépé e conclusione di giustezza in fondo al sacco: 1-0!

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

21' - (Costa d'Avorio-Algeria) PALO DELL'ALGERIA CON BENNACER! Sfortunato il centrocampista del Milan, che colpisce il legno esterno in inserminto su calcio d'angolo battuto corto dalla sinistra!

18' - (Costa d'Avorio-Algeria) PEPE DALLA LUNGA DISTANZA! Sinistro interessante e potente: M'Bolhi la tiene lì.

15' - (Sierra Leone-Guinea Equatoriale) CI PROVA L'EQUATOGUNEANO MACHIN! Da ottima posizione, mancino parato da due tempi da Mohamed Kamara da parte del centrocampista del Monza.

8' - (Costa d'Avorio-Algeria) GRADEL ARRIVA SUL FONDO E METTE AL CENTRO PER PEPE! L'attaccante dell'Arsenal, da ottima posizione, calcia fuori dal bersaglio grosso, forse con la deviazione di Bedrane, non ravvisata dalla terna arbitrale.

17:00 - SI COMINCIA!

16:36: LE FORMAZIONI DI COSTA D'AVORIO-ALGERIA!

Costa d'Avorio (4-3-3): Sangaré; Aurier, Deli, Kossounou, G. Konan; Sangaré, Seri, Kessié; Pépé, Haller, Gradel. A disp.: Tape, Cissé, Baiily, Boga, Boli, Cornet, W. Konan, Kouamé, Kouassi, Maiga, Serey Dié, Zaha. Ct: Beaumelle.

Algeria (4-3-3): M’Bohli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma, Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaïli. A disp.: Zeghba, Amoura, Belkebla, Benayada, Bendebka, Boulaya, Brahimi, Chetti, Feghouli, Slimani, Tahrat, Zorgane. Ct: Belmadi.

Arbitro: Victor Gomes (Repubblica Sudafricana).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

LE FORMAZIONI DI SIERRA LEONE-GUINEA EQUATORIALE

Sierra Leone (4-2-3-1): M. Kamara; Kakay, Bangura, S. Caulker, Wright; C. Kamara, Dumbuya; Quaee, K. Kamara, Bundu; M. N. Kamara. A disp.: I. Caulker, Sesay, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, A. Kamara, Kargbo, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Guinea Equatoriale (4-4-2): Owono; C. Akapo, Obiang, Saul Coco, Ndong; Iban Salvador, Ganet, Machin, Miranda; Bikoro, Hanza. A disp.: Mba, Anvene, Balboa, Belima, Bulya, Eneme, Maye, Meseguer, Nlavo, E. Nsue, L. Nsue, Siafa. Ct: Juan Micha.

Arbitro: Mohamed Maarouf (Egitto).

Stadio: Limbe Stadium (Limbe).

16:32: LA CLASSIFICA DEL GRUPPO E: Costa d'Avorio punti 4; Guinea Equatoriale 3; Sierra Leone 2; Algeria 1.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO F: Gambia e Mali punti 4; Tunisia 3; Mauritania 0.

NB: Costa d'Avorio, Gambia e Mali (anche per effetto dei risultati negli altri gironi, già certi di un piazzamento negli ottavi di finale (resta da definire in quale posizione di graduatoria). Mauritania già eliminata.

16:31 - Seguiremo in tutto 4 partite con 2 contemporaneità: il programma è ricchissimo! Alle 17 tocca al Gruppo E col big-match Costa d'Avorio-Algeria, alias sfida tutta rossonera Kessié vs Bennacer, coi campioni in carica clamorosamente ultimi a 1 punto. Quindi, Sierra Leone (fin qui rivelazione) vs Guinea Equatoriale. Alle 20, invece, tocca al gruppo F Gambia-Tunisia e Mali-Mauritania.

16:30 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 12 della Coppa d'Africa. OGGI SI CHIUDE LA FASE A GIRONI! Focus allora sulla terza e ultima giornata dei Gruppi E e F!

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Egitto-Sudan 1-0: gli highlights

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32