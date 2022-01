Premium Calcio Mauritania - Gambia 16:50-19:00

16.35 - LE FORMAZIONI!

16.30 - ORA E' TEMPO DI MAURITANIA-GAMBIA! Tanti "italiani" a disposizione del fenomenale ct belga Tom Saintfiet, capace di portae gli Scorpioni alla loro prima partecipazione alla fase finale di Coppa d'Africa. C'è talmente tanta italia nella nazionale di oggi del Gambia, che è stato necessario affidarsi innanzitutto di uno scout nel Bel Paese, Alessandro Soli (con esperienze passate al Piacenza, all’Hoffenheim in Germania e, in Grecia, all’Aek Atene) e addirittura del preparatore atletico, il giovane partinicese ex Trapani (con mister Roberto Boscaglia), Daniele Caleca, che incrociò Saintfiet nella nazionale maltese, anch'essa parte del suo curriculum.

15.56 - LA TUNISIA RIFIUTA E CHIEDE LA VITTORIA A TAVOLINO! Peraltro i minuti da disputare, conti alla mano, tra rigori, sostituzione e un'espulsione avrebbero dovuto essere almeno il doppio. Caos totale che farà il giro del mondo!

15.55 - ATTENZIONE, ALLA TUNISIA VIENE PROPOSTO DI GIOCARE ALTRI 3 MINUTI! Conciliabolo (per usare un eufemismo) negli spogliatoi: alle Aquile di Cartagine viene proposto di tornare in campo contro il Mali per disputare altri 3'.

15.45 - LA PARTITA E' PROPRIO FINITA! Evidentemente l'arbitro ha creduto di essere al 90' quando i minuti di gioco erano effettivamente 85. Tunisia-Mali finisce così 0-1: prepariamoci a una coda polemica infinita...

90' - KHEBAIER E TUTTA LA PANCHINA TUNISINA INFEROCITA!

90' - INCREDIBILE A LIMBE! L'ARBITRO FISCHIA NUOVAMENTE LA FINE QUANDO IL CRONOMETRO SEGNA 89' E 43"! Ci sarebbero stato almeno 6 o 7 minuti di recupero. E' evidente che il direttore di gara abbia impostato male proprio il cronometro a inizio partita. E' davvero assurdo ciò che sta accadendo...

87' - ROSSO DIRETTO PER IL NEOENTRATO EL BILAL TOURE! Piede a martello, a centrocampo, su Khaoui e Mali i 10 uomini!

86' - FISCHIO INCOMPRENSIBILE DELL'ARBITRO! Lo zambiano Janny Sikazwe sembra fischiare la fine della partita cinque minuti prima del 90'. Poi fa riprendere il gioco dopo una palla contesa tra l'incredulità dei giocatori in campo.

77' - MOUNKORO RESPINGE IL RIGORE BATTUTO DA KHAZRI! Potente conclusione dell'ex Sunderland e grandissimo intervento in respinta del portiere classe 1990 del Mazembre, alla sua prima presenza in Coppa d'Africa! Si resta sullo 0-1 per il Mali!

74' - BRACCIO LARGHISSIMO IN AREA DI DJENEPO SUL TENTATIVO DI CROSS DI KHAZRI! Rigore netto, che l'arbitro ufficializzerà solo dopo la riesamina (superflua) alla VAR!

65' - BOLIDE DI BRONN, PRATICAMENTE DA META' CAMPO! Mounkoro non si fida e non trattiene il pallone.

57' - SKHIRI! Colpo di testa ravvicinato su sponda aerea di Ifa: la palla sfila di pochissimo a lato. Tunisia a un passo dall'1-1!

56' - DESTRO A GIRO DEL SOLITO KHAZRI SU PUNIZIONE! Mounkoro in fase di respinta alta, rischia di combinarla grossa...

50' - KHAZRI DA META' CAMPO! Il trequartista tunisino del Saint-Etienne cerca il colpo-spettacolo dalla lunghissima distanza, cercando di beffare Mounkoro fuori dai pali. Palla di poco alta sopra la traversa.

48' - GOOOOOOL! GOOOOOL! 0-1 MALI CON IBRAHIMA KONE SU RIGORE! Bolide mancino angolatissimo dagli undici metri: spiazzato Ben Said!

47 - CALCIO DI RIGORE PER IL MALI! Sul tiro scivolato di Kouyaté, braccio largo in area di Skhiri (Ammonito). Ibrahima Koné (attaccante del Sarpsborg) dal dischetto...

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Cambio nella Tunisia: fuori il talento (in ombra) classe 2003 del Manchester United Majbri, dentro KHAOUI.

INT - FINE PRIMO TEMPO! Tunisia e Mali rientrano negli spogliatoi col punteggio di 0-0.

45'+1 - 2' di recupero!

41' - MASSADIO HAIDARA! Fendente dritto per dritto da fuori area del laterale mancino del Lens: palla a lato non di molto. Buona chance per il Mali.

33' - CARTELLINO GIALLO DAVVERO SINGOLARE PER DJENEPO! Il trequartista numero 19 maliano resta a terra dopo un contrasto, fa scomodare i barellieri ma poi, al momento del loro ingresso, si rialza senza problemi. Per questo motivo si becca l'ammonizione.

32' - Ritmi inevitabilmente bassi tra caldo, solleone e umidità: ancora nessuna occasione da gol.

26' - UN AMMONITO PER PARTE, FIN QUI: Hamari Traoré per il Mali e Mathlouti per la Tunisia.

16' - Anche oggi fa caldissimo in Camerun: temperatura vicina ai 35 gradi!

10' - QUANTE SQUADRE SI QUALIFICANO AGLI OTTAVI PER OGNI GIRONE? Il regolamento è identico a quello degli Europei: avanti le prime due classificate dei 6 gironi più le 4 migliori terze.

3 - Nella Tunisia parte titolare il gioiellino Hannibal Mejbri, talento del vivaio del Manchester United

1' - SI PARTE! Mali subito in pressione! "Derby tra Aquile". Le tunisine sono quelle "di Cartagine"

13.54 LE FORMAZIONI! Lassana Coulibaly della Salernitana parte dalla panchina.

Tunisia (4-3-3): Ben Saïd; Talbi, Bronn, Ifa, Maaloul; Laidouni, Skhiri, Mathlouthi; Mejbri, Khazri, Sliti. A disp.: Ben Mustapha, Dahmen, Abdi, Ben Romdhane, Chaaleli, Haddadi, Jaziri, Khaoui, Rafia, Rekik, Slimane, Touuzghar. Ct: Kebaier.

Mali (4-2-3-1): Mounkoro; H. Traoré, Kouyaté, M.Haidara, Sacko; A. Haïdara, Samassékou; A. Traoré, A. Traoré, Djenepo; I. Koné. A disp.: Diawara, Diarra, Bissouma, Camara, K. Coulibaly, L. Coulibaly, Dieng, Doumbia, Fofana, Sissako, Touré, C. Traoré. Ct: Magassouba.

Arbitro: Janny Sikazwe (Zambia).

Stadio: Limbe Stadium (Limbe).

13.50 - SI PARTE CON TUNISIA-MALI PER IL GRUPPO F! Si gioca al Limbe Stadium di Limbe. Fischio d'inizio alle ore 14!

13:49 - Si parte con Tunisia-Mali per il gruppo F, poi alle 17 Mauritania-Gambia (F). Infine si chiude con Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio, a chiusura del gruppo E..

13:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 4 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo 3 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo E e Gruppo F.

