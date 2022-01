Premium Calcio Camerun - Etiopia 02:08:51 Replica

90'+1 - 3' di recupero.

90' - PALO DI FAI DAI 20 METRI! Conclusione non irresistibile. Male, in questo caso, il portiere etiope Shanko.

88 - INTANTO ONANA SI BECCA IL GIALLO PER PERDITA DI TEMPO! Ammonizione piuttosto insensata, quella trovata dal futuro portiere dell'Inter, sul 4-1 a favore...

87 - MELEYO! GHIOTTA CHANCE SPRECATA DALL'ETIOPIA! Il neoentrato, a Onana in uscita, calcia incredibilmente fuori bersaglio. Tutto era nato da un erroraccio in controlo di Zambo Anguissa.

85' HONGLA! Volée all'altezza del dischetto sugli sviluppi di un corner: palla di poco fuori misura.

72' - PALO PIENO DI ZAMBO ANGUISSA! Ma l'azione del centrocampista del Napoli è stata viziata, nell'ordine, da un fallo e da un fuorigioco.

70' - TOKO EKAMBI SI PRENDE LA STANDING OVATION, sostituito da Ganago. Poi N'Jie al posto di Ngamaleu.

68' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI: 4-1! L'attaccante del Lione affonda come il burro nella difesa etiope sul filtrante di Hongla del Verona, con una finta ne manda due al bar e poi, con un destro rasoterra in girata, fulmina Shanko sul proprio palo!

62' - ABOUBAKAR DENTRO PER TOKO EKAMBI! Conclusione deviata e miracolosamente respinta da Shanko. Camerun vicinissimo al poker.

57' - DESTRO A GIRO DI TOKO EKAMBI! Shanko in respinta: ora l'Etiopia deve evitare l'imbarcata!

55' - GOL DEL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Uno-due micidiale dei padroni di casa! Ripartenza travolgente dei Leoni Indomabili innescata da Zambo Anguissa: palla dentro di Choupo-Moting per Ngamaleu e palla nell'area piccola dove arriva la zampata aggressiva del numero 10! E' 3-1!

Anguissa ruba palla e Aboubakar fa doppietta: il Camerun vola

53' - GOL DEL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Terzo gol consecutivo dell'attaccante ex porto e Besiktas: gran cross dalla destra nuovamente con Fai e stacco imperioso con palla schiacciata a terra e in fondo al sacco da parte del capitano dei Leoni Indomabili: 2-1!

La ribalta sempre Aboubakar! Stacco di testa e 2-1 Camerun

49' - CAMERUN A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Uscita spericolata di Shakho, coi piedi, sul solissimo Aboubakar, ben servito dalla destra da Choupo-Moting!

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Un cambio nell'Etiopia: Solomon ha preso il posto dell'interno sinistro Dagnachew, ammonito nel corso della prima frazione.

INT - FINISCE QUI UN BELLISSIMO PRIMO TEMPO! Camerun-Etiopia 1-1 per effetto del botta e risposta Hotessa-Toko Ekambi tra il 4' e l'8'.

45'+1 - ONANA! Buona respinta sul destro potente da fuori di Dagnachew, da parte del futuro estremo difensore dell'Inter!

45+1 - 1' di recupero!

40' - INCROCIO DEI PALI PIENO DI TOKO EKAMBI! Colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra: la palla viene "bucata" dal vertice dei legni!

39' - CAMERUN A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Palla scodellata al centro da Fai, stop di petto di Aboubakar il quale, a tu per tu con Shanko, si fa anticipare da Tamene (in grande stile).

33' - GOL ANNULLATO AL CAMERUN CON NGAMALEU! Il numero 3 dei Leoni Indomabili insaca dapochi passi (sull'assist di Toko Ekambi) ma in posizione di netto offside.

30' - MEZZ'ORA DI GIOCO - Il Camerun fa girare il pallone e pressa, ma lascia grossi spazi in difesa...

24' - OCCASIONISSIMA PER L'ETIOPIA! Il velocissimo Gebremichael calcia a tu per tu con Onana, che respinge. Hotessa, a rimorchio, manca il tap in!

Ecco Onana! Ci mette il piedone e salva il Camerun

21 - Zambo Anguissa e Hongla (più il futuro portiere dell'Inter Onana) sono gli "italiani" in campo dal 1' oggi. C'è chi però dal suo cognome tradisce origini italiane per davvero, come difensore centrale classe 1995 del Nantes Jean-Charles Castelletto. Franco-Camerunese di passaporto dal papà friulano: Carlo Castelletto, ingegnere che si trasferì a Lourdes per ragioni lavorative dove conobbe la madre di Jean-Charles, originaria di Yaoundé.

17' - HONGLA DA FUORI! Botta potentissima del centrocampista del Verona su appoggio di Aboubakar: palla alta.

8' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI! Colpo di testa liberissimo da marcature su cross dalla destra di Fai, che si fa perdonare dopo l'errore sul vantaggio etiope, raccogliendo ottimamente una respinta di Shanko su precedente tiro dalla distanza di Aboubakar: 1-1, CHE INIZIO DI PARTITA!

Toko Ekambi e 1-1 Camerun: primo gol del capocannoniere dell'Europa League

4' - GOL DELL'ETIOPIA CON HOTESSA! Galoppata sulla destra di Gebremichael, palla rasoterra al centro per il numero 27 che, senza pensarci due volte, manda in fondo al sacco con Onana che non riesce a parare in spaccata. Intervento in netto ritardo, nella diagonale difensiva, da parte di Fai!

4 minuti e Onana prende già gol: vantaggio di Hotessa

1' - SI PARTE!

16.55 - LE FORMAZIONI! In campo anche Hongla dell'Hellas Verona.

Camerun (3-5-2: Onana; Tolo, Ngadeu-Ngadjui, Castelletto; Fai, Zambo Anguissa, Hongla, Choupo-Mouting, Ngamaleu; Toko Ekambi, Aboubakar. A disp.: Epassy, Omossola, Bahoken, Bassogog, Ganago, Kunde, Lea Siliki, Mbaizo, N'Jie, Onguéné, Oum Gouet, Oyongo. Ct: Toni Conceição.

Etiopia (4-3-3): Shanko; Hamid,Tamene, Debebe, Yusef; Mohammed, A. Yohannes, Dagnachew; Gebremichael, Nasir, Hotessa. A disp.: Tassew, Endashaw Zewide, Gugesa, Kassim, Kebede, Meleyo, Panom, Reshid, Solomon, Tafesse, Tunjo, D. Yohannes. Ct: Abate.

Arbitro: Ndala Ngambo (Repubblica Democratica del Congo).

Stadio: Stade d'Olembé (Yaoundé).

16:49 - Si parte con Camerun-Etiopia alle 17. Alle 20, invece, spazio a Capo Verde-Burkina Faso.

16:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 5 della Coppa d'Africa. Oggi si parte con il secondo round della fase a gironi e seguiremo 2 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo A..

