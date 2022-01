Premium Calcio Gabon - Ghana 19:52-22:02 Live

63' - GABON ANCORA PERICOLOSO! Allevinah scambia con Johann Obiang che conclude in piena area: Baba fa scudo a Wollacott e allontana di testa.

60' - BUPENDZA LANCIA IL NEOENTRATO ALLEVINAH! Uscita spericolata di Wollacott, che salva il Ghana!

59' - Una sequela di falli tattici, intanto, che continua a spezzettare il gioco...

48' - ASSOUMOU! Il difensore gabonese svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra: palla di poco alta.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio all'intervallo.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Gabon-Gana 0-1, al 18' Jordan Ayew!

45'+1 - 1' di recupero!

37' - Gara eccessivamente spezzettata dai numerosi falli commessi dalla selezione gabonese.

18' - GOL DEL GHANA CON ANDRE AYEW! L'attuale attaccante dell'al-Sadd riceva da Thomas Partey ai 20 metri dalla porta, gira intorno a Oyono e scarica un mancino basso imparabile in fondo al sacco: 0-1!

6' - ECUELE MANGA DA DUE PASSI! La sua girata di destro sbatte contro la retriguardia ghanese e termina in corner: partenza sprint del Gabon!

Ore 20 - SI PARTE! Le formazioni:

Gabon (3-5-2): Amonome; Assoumou, Ecuele Manga, Oyono; Obiang, Ameka Autchanga, Kanga, Poko, Martinson Ngouali; Boupendza, Bouanga. A disp.: Mfa Mezui, Allevinah, Biteghe, Eneme-Ella, Moucketou-Moussounda, Ndzengue, N'Gakoutou, Noube, Nze, Sambissa. Ct: Neveu.

Ghana (4-3-3): Wollacott; Yiadom, Djiku, Amartey, Baba; Kyereh, Baba Mohammed, Thomas Partey; J. Ayew, A. Ayew, Sulemana. A disp.: Nurudeen, Ati Zigi, Addo, Boakye, Fatawu, G. Mensah, J. Mensah, Mumin, Owusu, Paintsil, Tetteh. Ct: Rajevac.

Ore 19:59 - E' IL MOMENTO DI GABON-GHANA NEL GRUPPO C!

FINISCONO LE PARTITE! Malawi-Zimbabwe 2-1 e Marocco-Comore 2-0!

90'+4 - (Malawi-Zimbabwe) TIRO-CROSS MANCINO DI ZEMURA! Muskwe non ci crde fino in fondo e manca la deviazione: finiscono qui le speranze per lo Zimbabwe!

90' - (Marocco-Comore) GOL DEL MAROCCO CON ABOUKHLAL! Palla dentro di Amallah per il numero 14 il quale, a tu per tu con Been Boima, gliela piazza sotto le gambe. Gol inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi confermato dal controllo VAR! E' 2-0!

88' - (Marocco-Comore) CI POVA MUNIR EL HADDADI! Conclusione ben calibrata all'angolino: ancora una volta, Ben Boina la tiene lì!

83' - (Marocco-Comore) BEN BOINA PARA UN RIGORE A EN-NESYRI E TIENE IN VITA LE COMORE! Penalty assegnato proprio dopo un'uscita a valanga del portiere isolano su Aboukhal. L'attaccante del Siviglia calcia forte ma centrale e Ben Boina respinge coi piedi.

76' - (Marocco-Comore) TRIPLO TENTATIVO DEL MAROCCO SOTTOPORTA! Tuffo di testa di En-Nesyri, poi Saïss e infine Masina: in tutti e tre i casi, Ben Boina trattiene la sfera e impedisce che finisca oltre la linea!

74' - (Marocco-Comore) BOUFAL DA METRI ZERO SUL SOLITO TOCCO DENTRO DI HAKIMI! Ben Boina respinge incredibilmente, poi En-Nesyri non riesce a ribadire in rete!

72' - (Marocco-Comore) AMALLAH DAL LIMITE! Piazzato rasoterra dritto per dritto che fa la barba al palo!

58' - (Malawi-Zimbabwe) GOL DEL MALAWI CON MHANGO! Ancora lui, per le Fiamme! Il trerequartista numero 11 degli Orlando Pirates ribalta il match da solo. Questa volta approfitta di una disattenzione generale della difesa Zims per depositare in fondo al sacco: 2-1!

58' - (Marocco-Comore) EL KAABI DA DUE PASSI! L'attaccante marocchino di testa e da ottima posizione, manda incredibilmente a lato. Occasione fallita per il 2-0!

46' - INIZIANO I SECONDI TEMPI DI MAROCCO-COMORE E MALAWI-ZIMBABWE!

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Marocco-Comore 1-0 e Malawi-Zimbabwe 1-1!

43' - (Malawi-Zimbabwe) GOL DEL MALAWI CON MHANGO! Madinga se ne va sulla sinistra e scodella in area piccola un pallone ghiotto, che Mhango trascina di piatto in fondo al sacco: 1-1, le Fiamme tornano subito in partita!

39' - (Malawi-Zimbabwe) GOL DELLO ZIMBABWE CON WADI! Azione spettacolare dei Warriors: tacco di Musona per Bhasera, cross dalla sinistra e colpo di testa vincente a campanile di Wabi! Esultanza con balletto per lo Zimbabwe avanti 1-0!

37' - (Marocco-Comore) TRAVERSA DEL MAROCCO CON AGUERD! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, legno più alto per il numero 5 nordafricano. Leoni d'Atlante vicinissimi al raddoppio!

26' - (Malawi-Zimbabwe) GRAN COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI WADI! Il portiere del Malawi Kakhobwe interviene salvando capra e cavoli, anche in maniera spettacolare. Massima pressione dello Zimbabwe, che cerca la via del gol.

22 - (Malawi-Zimbabwe) ANCORA ZIMBABWE! Questa volta ci prova Musona: l'ex Anderlecht ci prova al volo da fuori, non trovando tuttavia lo specchio della porta.

16' - (Marocco-Comore) GOL DEL MAROCCO CON AMALLAH! Il centrocampista dello Standard Liege risolve nel miglior modo possibile un batti e ribatti in area comoriana innescato da una discesa con cross dalla destra dell'ex Inter Achraf Hakimi: 1-0 per i Leoni d'Atlante!

13' - (Malawi-Zimbabwe) RASOTERRA INTERESSANTE DI KANGWA DA BUONA POSIZIONE! La retriguardia del Manawi disimpegna bene fermando l'iniziativa degli Zims.

9' - (Marocco-Comore) LEGGEREZZA DI BONO IN USCITA! Il portiere del Siviglia ha rischiato di combinarla grossa.

1' - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MALAWI-ZIMBABWE!

Malawi (3-5-2): Kakhobwe; Chirba, Mzava, Chembezi; Banda, Mhango, Sanudi, Idana, Madinga; Muyaba, Mbulu. Ct: Marinica.

Zimbabwe (4-4-2): Mhari; Chimwemwe, Bhasera, Hadebe, Takwara; Madzongwe, Wadi, Benyu, Musona; Kadewere, Kangwa. Ct: Mapeza.

1' - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MAROCCO-COMORE! Il viola Amrabat dal 1'!

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina; Amallah, Amrabat, Louza; Tissoudali, El Kaabi, Boufal. Ct: Halilhodzic.

Comore (4-3-3): Ben Boina; M. Youssouf, N. Abdou, M'Dahoma, B. Youssouf; M'Changama, Abdullah, Bachirou; Selemani, El Fardou, Bakari. Ct: A. Abdou.

17:00 - SONO INIZIATE MAROCCO-COMORE E MALAWI-ZIMBABWE!

END - E FINISCE QUI: SENEGAL-GUINEA 0-0! Ancora nessun verdetto nel gruppo B, ma entrambe le squadre vicine alla qualificazione agli ottavi. Ora, con fischio d'inizio alle 17, spazio a Malawi-Zimbabwe (B) e Marocco-Comore (C).

90'+1 - 3' di recupero!

90' - Nel Senegal, dentro l'attaccante del Cagliari KEITA BALDE, che subentra a Bouna Sarr. Solo 3' di recupero per lui.

78' - FINISCE QUI LA PARTITA DEL ROMANISTA AMADOU DIAWARA, AMMONITO! Al suo posto, nella Guine, dentro Mory Konaté del St. Truiden.

67' - MANE LIBERA BOUNA SARR TUTTO SOLO IN AREA! Conclusione di poco larga: il Senegal, in contropiede come la Guinea nel primo tempo, getta alle ortiche una ghiottissima chance!

63' - In generale, netta crescita da parte del Senegal in questo secondo tempo!

56' - FINALMENTE INSIDIOSO IL SENEGAL! Colpo di testa di Abdou Cissé sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla diretta sotto la traversa e dventata da Aly Keita, portiere dell'Östersunds, nato e cresciuto in Svezia da padre guineano e madre norvegese.

49' - AMMONITO IL ROMANISTA AMADOU DIAVARA! Intervento scomposto, a centrocampo, sul Bouna Sarr.

47' - CROSS DI ISSIAGA SYLLA DALLA SINISTRA! Schermo su Bayo che non riesce a girarsi a dovere nel cuore dell'area. Poi Guilavogui e Kouyaté finiscono a terra, ma l'arbitro decreta il fallo in attacco del numero 10 guineano.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio all'intervallo.

INT - FINE DEL PRIMO TEMPO! Senegal-Guinea 0-0.

45'+1 - 1' di recupero!

35' - Decisamente meglio la Guinea in questo primo tempo. Ma l'occasionissima persa poco fa può costare carissima...

31' - LA GUINEA GETTA ALLE ORTICHE UN CONTROPIEDE 3 CONTRO 1! Azione in velocità per la selezione di Conakry con Moriba a premiare l'inserimento di Guilavogui il quale, tutto solo, calcia in bocca a Keita, che respinge in uscita!

27' - ISSIAGA SYLLA ARMA IL SINISTRO DAL LIMITE! Papa Abou Cissé fa scudo e mette in calcio d'angolo. Bene la Guinea.

23' - Guinea contro il Malawi con 7 giocatori positivi al Covid. Quest'oggi mister Kaba Diawara ne ha recuperati parecchi. Squadra quasi al completo!

21' - Ancora una volta, come nel match contro lo Zimbabwe, ritmi lentissimi da parte del Senegal...

17' - Meglio la Guinea in questa prima parte di partita!

6' - SENEGAL ANCORA SENZA KOULIBALY PER LA GRANA COVID. Il difensore leader minaccia di tornare a Napoli. Clicca ui sotto per leggere il perché!

13:55 - LE FORMAZIONI!

Senegal (4-2-3-1): Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ciss; Kouyaté, Loum; B. Sarr, Mané, Thiam; Dia. A disp.: Gomis, Faty, Keita Baldé, H. Diallo, Diedhiou, Lopy, Mendy, Name, P. Sarr. Ct: A. Cissé.

Guinea (5-3-2): Keita; I. Cissé, Sow, M. Camara, Ibrahima Conté II, Sylla; Moriba, A. Diawara, Keïta; Guilavogui, Bayo. A disp.: Koné, F. Camara, Ibrahima Conté (I), M. Diallo, Dyrestam, Kaba, Kané, Kanté, Konaté, Siby, Soumah, M. Sylla. Ct: K. Diawara.

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Stadio: Kouekong Stadium (Bafoussam).

13:49 - Si parte con Senegal-Guinea alle 14 per il gruppo B. Alle 17 due match in contemporanea: Malawi-Zimbabwe (B) e Marocco-Comore (C). Alle 20, infine, Gabon-Ghana (C).

13:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 6 della Coppa d'Africa. Secondo giorno del secondo round della fase a gironi: oggi si raddoppia e seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo B e C.

