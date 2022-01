Premium Calcio Marocco - Comore 16:50-19:00 Live

46' - INIZIANO I SECONDI TEMPI DI MAROCCO-COMORE E MALAWI-ZIMBABWE!

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Marocco-Comore 1-0 e Malawi-Zimbabwe 1-1!

43' - (Malawi-Zimbabwe) GOL DEL MALAWI CON MHANGO! Madinga se ne va sulla sinistra e scodella in area piccola un pallone ghiotto, che Mhango trascina di piatto in fondo al sacco: 1-1, le Fiamme tornano subito in partita!

39' - (Malawi-Zimbabwe) GOL DELLO ZIMBABWE CON WABI! Azione spettacolare dei Warriors: tacco di Musona per Bhasera, cross dalla sinistra e colpo di testa vincente a campanile di Wabi! Esultanza con balletto per lo Zimbabwe avanti 1-0!

37' - (Marocco-Comore) TRAVERSA DEL MAROCCO CON AGUERD! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, legno più alto per il numero 5 nordafricano. Leoni d'Atlante vicinissimi al raddoppio!

26' - (Malawi-Zimbabwe) GRAN COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI WABI! Il portiere del Malawi Kakhobwe interviene salvando capra e cavoli, anche in maniera spettacolare. Massima pressione dello Zimbabwe, che cerca la via del gol.

22 - (Malawi-Zimbabwe) ANCORA ZIMBABWE! Questa volta ci prova Musona: l'ex Anderlecht ci prova al volo da fuori, non trovando tuttavia lo specchio della porta.

16' - (Marocco-Comore) GOL DEL MAROCCO CON AMALLAH! Il centrocampista dello Standard Liege risolve nel miglior modo possibile un batti e ribatti in area comoriana innescato da una discesa con cross dalla destra dell'ex Inter Achraf Hakimi: 1-0 per i Leoni d'Atlante!

Fiammata di Hakimi sulla fascia e gol Marocco: segna Amallah

13' - (Malawi-Zimbabwe) RASOTERRA INTERESSANTE DI KANGWA DA BUONA POSIZIONE! La retriguardia del Manawi disimpegna bene fermando l'iniziativa degli Zims.

9' - (Marocco-Comore) LEGGEREZZA DI BONO IN USCITA! Il portiere del Siviglia ha rischiato di combinarla grossa.

Bono, che combini? Perde palla in presa, ma Selemani non ne approfitta

1' - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MALAWI-ZIMBABWE!

Malawi (3-5-2): Kakhobwe; Chirba, Mzava, Chembezi; Banda, Mhango, Sanudi, Idana, Madinga; Muyaba, Mbulu. Ct: Marinica.

Zimbabwe (4-4-2): Mhari; Chimwemwe, Bhasera, Hadebe, Takwara; Madzongwe, Wadi, Benyu, Musona; Kadewere, Kangwa. Ct: Mapeza.

1' - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MAROCCO-COMORE! Il viola Amrabat dal 1'!

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Masina; Amallah, Amrabat, Louza; Tissoudali, El Kaabi, Boufal. Ct: Halilhodzic.

Comore (4-3-3): Boina; M. Youssouf, Abdou, M'Dahoma, B. Youssouf; M'Changama, Abdullah, Bachirou; Selemani, El Fardou, Bakari. Ct: Abdou.

17:00 - SONO INIZIATE MAROCCO-COMORE E MALAWI-ZIMBABWE!

END - E FINISCE QUI: SENEGAL-GUINEA 0-0! Ancora nessun verdetto nel gruppo B, ma entrambe le squadre vicine alla qualificazione agli ottavi. Ora, con fischio d'inizio alle 17, spazio a Malawi-Zimbabwe (B) e Marocco-Comore (C).

90'+1 - 3' di recupero!

90' - Nel Senegal, dentro l'attaccante del Cagliari KEITA BALDE, che subentra a Bouna Sarr. Solo 3' di recupero per lui.

78' - FINISCE QUI LA PARTITA DEL ROMANISTA AMADOU DIAWARA, AMMONITO! Al suo posto, nella Guine, dentro Mory Konaté del St. Truiden.

67' - MANE LIBERA BOUNA SARR TUTTO SOLO IN AREA! Conclusione di poco larga: il Senegal, in contropiede come la Guinea nel primo tempo, getta alle ortiche una ghiottissima chance!

63' - In generale, netta crescita da parte del Senegal in questo secondo tempo!

56' - FINALMENTE INSIDIOSO IL SENEGAL! Colpo di testa di Abdou Cissé sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla diretta sotto la traversa e dventata da Aly Keita, portiere dell'Östersunds, nato e cresciuto in Svezia da padre guineano e madre norvegese.

Per le grandi parate citofonare Aly Keita: super intervento

49' - AMMONITO IL ROMANISTA AMADOU DIAVARA! Intervento scomposto, a centrocampo, sul Bouna Sarr.

47' - CROSS DI ISSIAGA SYLLA DALLA SINISTRA! Schermo su Bayo che non riesce a girarsi a dovere nel cuore dell'area. Poi Guilavogui e Kouyaté finiscono a terra, ma l'arbitro decreta il fallo in attacco del numero 10 guineano.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio all'intervallo.

INT - FINE DEL PRIMO TEMPO! Senegal-Guinea 0-0.

45'+1 - 1' di recupero!

35' - Decisamente meglio la Guinea in questo primo tempo. Ma l'occasionissima persa poco fa può costare carissima...

31' - LA GUINEA GETTA ALLE ORTICHE UN CONTROPIEDE 3 CONTRO 1! Azione in velocità per la selezione di Conakry con Moriba a premiare l'inserimento di Guilavogui il quale, tutto solo, calcia in bocca a Keita, che respinge in uscita!

Come fallire un contropiede 4 contro 2: Guilavogui si divora l'1-0

27' - ISSIAGA SYLLA ARMA IL SINISTRO DAL LIMITE! Papa Abou Cissé fa scudo e mette in calcio d'angolo. Bene la Guinea.

23' - Guinea contro il Malawi con 7 giocatori positivi al Covid. Quest'oggi mister Kaba Diawara ne ha recuperati parecchi. Squadra quasi al completo!

21' - Ancora una volta, come nel match contro lo Zimbabwe, ritmi lentissimi da parte del Senegal...

17' - Meglio la Guinea in questa prima parte di partita!

6' - SENEGAL ANCORA SENZA KOULIBALY PER LA GRANA COVID. Il difensore leader minaccia di tornare a Napoli. Clicca ui sotto per leggere il perché!

13:55 - LE FORMAZIONI!

Senegal (4-2-3-1): Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ciss; Kouyaté, Loum; B. Sarr, Mané, Thiam; Dia. A disp.: Gomis, Faty, Keita Baldé, H. Diallo, Diedhiou, Lopy, Mendy, Name, P. Sarr. Ct: A. Cissé.

Guinea (5-3-2): Keita; I. Cissé, Sow, M. Camara, Ibrahima Conté II, Sylla; Moriba, A. Diawara, Keïta; Guilavogui, Bayo. A disp.: Koné, F. Camara, Ibrahima Conté (I), M. Diallo, Dyrestam, Kaba, Kané, Kanté, Konaté, Siby, Soumah, M. Sylla. Ct: K. Diawara.

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Stadio: Kouekong Stadium (Bafoussam).

13:49 - Si parte con Senegal-Guinea alle 14 per il gruppo B. Alle 17 due match in contemporanea: Malawi-Zimbabwe (B) e Marocco-Comore (C). Alle 20, infine, Gabon-Ghana (C).

13:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 6 della Coppa d'Africa. Secondo giorno del secondo round della fase a gironi: oggi si raddoppia e seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo B e C.

