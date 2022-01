Premium Calcio Guinea-Bissau - Egitto 19:50-22:00 Live

11' - FALI CANDE! Sinistro a giro su calcio di punizione dal limite: palla che sfiora la traversa. Guinea Bissau vicina al pari!

2' - SUBITO PALO DI SALAH! Il talento egiziaano gi gira su Fali Candé e, dal limite, scarica il sinistro sul legno alla sinistra di Mendes!

1' - SI COMINCIA! LE FORMAZIONI:

Guinea Bissau (4-3-3): Mendes; Encada, Mane, Sangante, F. Candé; Cassama, Nogueira, Camara; Piqueti, Amiri, Baldé. Ct: B. Candé.

Egitto (3-5-2): El Shenawy; Hegazi, El Solia, Kamal; Elneny, Mostafa, Said, Hamdi, Ashraf; Salah, Marmoush. Ct: Queiroz.

Arbitro: Pacifique Ndabihawenimana (Burundi).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua).

19:09: SPAZIO A GUINEA BISSAU (1 PUNTO)-EGITTO (0)! Salah in cerca di riscatto!

Nigeria-Sudan 3-1: gli highlights

END - E FINISCE QUI! NIGERIA AGLI OTTAVi: 3-1 AL SUDAN! Alle 20, spazio a Guinea Bissau-Egitto. In caso di pareggio o vittoria dei Faraoni, Super Eagles (a 6 punti e avanti negli scontri diretti contro la nazionale di Mohamed Salah) certe anche del primo posto con 90' di anticipo.

90'+1 - 4 di recupero!

75' - AWONIYI SFIORA IL 4-1! Palla dentro di Iwobi per l'attaccante dell'Union Berlino il quale, ad Aboeshren in uscita, colpisce l'esterno della rete.

69' - GOL DEL SAUDAN CON KHIDIR SU RIGORE! Trasformazione potente e angolata: spiazzato Okoye: 3-1, i Coccodrilli del Nilo accorciano!

69' - E' CALCIO DI RIGORE! Ammonito il laterale del Torino Ola Aina!

68' - VAR-CHECK IN CORSO: POSSIBILITA' DI RIGORE PER IL SUDAN! Si valuta un pestone e una trattenuta in area di Ola Aina su Karshom.

Ingenuità di Ola Aina che regala un rigore: Khidir ringrazia

46' - GOL DELLA NIGERIA CON MOSES SIMON! L'esterno del Nantes liquida uno spaesato Nemer in sombrero, Awoniwi gli fa sonda mandando al bar Karshom, dopodiché il numero 15 delle Super Eagles batte Aboeshren in uscita: 3-0 e gara in cassaforte!

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Un po' di cambi: nel Sudan, fuori Eisa e Abbas Omer, dentro Nooh e Dhiya Mahjoub Musa. Nella Nigeria, invece, Iwobi prende il posto, un po' a sopresa, dell'autore del primo gol Chukwueze!

Che fa la Nigeria con i cambi? Chukwueze rientra, ma l'allenatore lo toglie al 46'

END - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! NIGERIA-SUDAN 2-0 con Chukwueze e Awoniyi!

45'+1 - 3' di recupero!

45' - GOL DELLA NIGERIA CON AWONIYI! Gol piuttosto rocambolesco: punizione di Iheanacho dalla destra, colpo di testa di Troost-Ekong con palla che va a rimbalzare, di fatto, in pieno volto dell'attaccante dell'Unin Berlino, che insacca il 2-0!

Arriva anche il gol di faccia: Awoniyi fa 2-0, che carambola!

41' - AWONIYI VA SUL FONDO, A SINISTRA, E METTE AL CENTRO PER ARIBO! Dalle retrovie, il centrocampista dei Rangers di Glasgow calcia male e deposita sul fondo. Altra occasionissima sciupata dalla Nigeria!

36' - L'AZIONE PROSEGUE CON CHUKWUEZE E LA NIGERIA COLPISCE IL PALO CON ARIBO! Poi Simon, sulla ribattuta a porta vuota, colpisce clamorosamente Nemer, appostato a terra sul legno!

36' - NIGERIA A UN PASSO DAL 2-0! Punizione di Simon per Troost-Ekong: l'ex Udinese fermato da Aboeshren, che respinge anche il tentativo ravvicinato di Awoniyi!

36' - La Nigeria, ora con calma, alla ricerca del gol del raddoppio.

15 - QUARTO D'ORA DI GIOCO! Nigeria padrona del campo.

3' - GOL DELLA NIGERIA CON CHUKWUEZE! L'attaccante esterno del Villarreal apre il piatto sinistro a rimorchio in piena area e insacca, su appoggio di Moses Simon dopo un fallo laterale battuto sulla destra da Ola Aina: 1-0!

La Nigeria ha fretta: ecco subito il gol di Chukwueze

17:00 - SI COMINCIA!

16:55 - LE FORMAZIONI!

Nigeria (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Awoniyi, Ihenacho. A disp.: Akpeyi, Uzoho, Ajayi, Ebuehi, Ejuke, Iwobi, A. Musa, Ndah, Nwakali, Onyeka, Onyekuru, Sadiq. Ct: Eguavoen.

Sudan (4-2-3-1): Aboeshren; Elfadni, Nemer, Karshom, Mazin Mohamedein; Khidir, Alrashed; Abbas Omer, Hamed, Omer; Eisa. A disp:. Mustafa, Adam, Aldakhn, Hakeem, Hassan, Hussein, Maki. D. M. Musa, Nooh, Abdalla, Zakaria. Ct: Tia.

Arbitro: Victor Gomes (Repubblica Sudafricana).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua).

16:49 - Si parte con Nigeria-Sudan alle 17. Quindi, alle 20, Gunea Bissau-Egitto!

16:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 7 della Coppa d'Africa. Terzo giorno del secondo round della fase a gironi: oggi si giocano le due partite del gruppo D!

