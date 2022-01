3' - GOL DELLA NIGERIA CON CHUKWUEZE! L'attaccante esterno del Vilareal apre il piatto a rimorchio in piena area e insacca, su appoggio di Moses Simon dopo un fallo laterale battuto sulla destra da Ola Aina: 1-0!

17:00 - SI COMINCIA!

16:55 - LE FORMAZIONI!

Nigeria (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Awoniyi, Ihenacho. A disp.: Akpeyi, Uzoho, Ajayi, Ebuehi, Ejuke, Iwobi, A. Musa, Ndah, Nwakali, Onyeka, Onyekuru, Sadiq. Ct: Eguavoen.

Sudan (4-2-3-1): Aboeshren; Elfadni, Nemer, Karshom, Mazin Mohamedein; Khidir, Alrashed; Abbas Omer, Hamed, Omer; Eisa. A disp:. Mustafa, Adam, Aldakhn, Hakeem, Hassan, Hussein, Maki. D. M. Musa, Nooh, Abdalla, Zakaria. Ct: Tia.

16:49 - Si parte con Nigeria-Sudan alle 17. Quindi, alle 20, Gunea Bissau-Egitto!

16:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 7 della Coppa d'Africa. Terzo giorno del secondo round della fase a gironi: oggi si giocano le due partite del gruppo D!

