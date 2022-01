Premium Calcio Algeria - Guinea Equatoriale 19:49-21:59 Live

36' - GANET SU PUNIZIONE! Destro a giro angolatissimo su punizione: M'Bolhi arriva sulla palla ma va anche a sbattere contro il palo. Nulla di serio, fortunatamente. Pericolosa, qui, la Guinea Equatoriale!

23' - GOL ANNULLATO ALL'ALGERIA CON BOUNEDJAH! Sugli sviluppi di un cross a giro dalla mancina, colpo di testa di Mahrez respinto da Owono. Sulla ribattuta, il goleador dell'ultima finale di Coppa d'Africa insacca ma la bandierina è alzata: l'incornata di Mahrez era arrivata in posizione di offside.

22' - BOUNEDJAH! Doppia conclusione su invenzione di Mahrez: prima Owono respinge, poi lo fa la retroguardia equatoguineana! Pericolosa l'Ageria...

Ore 20:00 - INIZIA ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE! LE FORMAZIONI!

Algeria (4-3-3): M'Bolhi; Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini; Bennacer, Bendebka, Feghouli; Mahrez, Bounedjah, Belaili. Ct: Djamel Belmadi.

Guinea Equatoriale (4-2-3-1): Owono; Carlos Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Ganet, Machin; Salvador, Bikoro, Buyla; Siafa. Ct: Juan Micha.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Stadio: Japoma Stadium (Douala)

END - FINISCONO LE PARTITE! Tunisia-Mauritania 4-0 ma, soprattutto, Costa d'Avorio-Sierra Leone 2-2!

90'+5 - BADRA ALI SANGARE PARE ESSERSI FATTO MALE DURANTE LA SUA GAFFE ED ESCE IN BARELLA! Cambi ultimati, in porta deve andare Aurier!

90'+4 - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) GOL DELLA SIERRA LEONE CON ALHAJI KAMARA! Ma gaffe ASSOLUTA del portiere Badra Ali Sangaré! Sul retropassaggio insensato di Kossounou (appena entrato), il portiere degli Elefanti, in tuffo perde il pallone dopo averlo bloccato, Steven Caulker la mette in mezzo per Alhaji Kamara, che prima scivola sul disastroso terreno di Douala, poi si rialza immediatamente e insacca a porta vuota! INCREDIBILE 2-2!

Paperissima folle di Sangaré: Kamara ringrazia e fa 2-2

90' - (Tunisia-Mauritania) RIGORE SBAGLIATO DALLA TUNISIA! Palo di Msakni dagli undici metri: fallita l'occasione del 5-0!

82' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) Finisce la (brutta) partita del milanista KESSIE, sostituito da Serey Dié.

81' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) KEI KAMARA SALVA UN GOL GIA' FATTO DI ZAHA SULLA LINEA DI PORTA! La conclusione a botta sicura del centravanti del Crystal Palace aveva superato il portiere Mohamed Kamara!

68' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) KESSIE CI PROVA CON LO SCAVINO! Palla conquistata dal centrocampista del Milan e scambio con Haller: la conclusione di pregio viene deviata in corner.

65' - (Tunisia-Mauritania) GOL DELLA TUNISIA CON JAZIRI! Khaziri approfitta della palla persa da Fofanah per servire i profondità il compagno, abile a liquidare Babacar Diop in uscita: 4-0, uno-due micidiale!

65' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON PEPE! Bell'azione articolata degli Elefanti: giocata di Haller per Ibrahim Sangaré, che premia sulla destra l'attaccante dell'Arsena, abile ad aprire il piatto sinistro e a depositare nell'angolino più lontano: 2-1!

Il pareggio dura 10': gol di Pépé e Costa d'Avorio sul 2-1

63' - (Tunisia-Mauritania) GOL DELLA TUNISIA CON KHAZRI! Scambio in velocità con Jaziri e rete del 3-0!

55' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) - GOL DELLA SIERRA LEONE CON MUSA NOAH KAMARA! Buya Turay, dalla mancina, pesca al centro il classe 2000 svincolato dopo l'esperienza in patria coi Bo Rangers, che stoppa mandando al bar Bailly e scarica un mancino potentissimo alle spalle di Badra Ali Sangaré: 1-1!

Musa Kamara e la Sierra Leone torna al gol dopo 26 anni

53' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) PUNIZIONE DI PEPE! Sinistro a giro ben assestato che fa la barba al palo. Costa d'Avorio vicina al raddoppio!

46' - SONO INIZIATI I DUE SECONDI TEMPI!

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Costa d'Avorio 1-0 (Haller) e Tunisia-Mauritania 2-0 (Mathlouti e Khazri).

44' - (Tunisia-Mauritania) La Tunisia, ora, ha decisamente "addormentato" la partita. Anche se, va detto, a ogni contrasto, animi in fiamme!

39' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) SIERRA LEONE A UN PASSO DALL'1-1! Buya Turay sfugge a Deli e si ritrova a tu per tu con Sangaré, che compie il miracolo nel respingere la conclusione ravvicinata!

33' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) GHLEISAN KONAN PARTE IN CONTROPIEDE (SERVITO MALE DA PEPE= E FA PARTIRE IL SINISTRO! Kamara respinge la sfera nel suo solito stile originale. E, tra l'altro, si fa male anche a un polso...

26' - (Tunisia-Mauritania) DOPPIA OCCASIONE SPRECATA DA CAMARA! Prima di testa, sfiorando solamente il pallone da ottima posizione, poi in girata non trovando di poco la porta.

25' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON HALLER! Grande ripartenza degli Elefanti con filtrante di Zaha per il centravanti dell'Ajax. Tocco "sporco" in area, con l'esterno del destro e 1-0!

La Costa d'Avorio la sblocca con Haller: il capocannoniere della Champions

14' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) KESSIE SBAGLIA UN GOL GIà FATTO! Questa volta, un rigore in movimento, ma l'esito è sempre da dimenticare: palla sui cartelloni pubblicitari!

12' - (Costa d'Avorio-Sierra Leone) MOHAMED KAMARA PARA UN RIGORE A FRANCK KESSIE! Ancora una volta eroico il portiere, che già aveva salvato la sua nazionale nel match contro l'Algeria! Conclusione (blanda) del centrocampista dle Milan respinta da parte dell'estremo difensore che gioca in patria, nell'East End Lions. Penalty assegnato per un intervento falloso in area di Bangura su Zaha. Si resta sullo 0-0!

Kessié non comincia benissimo: rigore sbagliato, para Kamara

9' - (Tunisia-Mauritania) GOL DELLA TUNISIA CON KHAZRI! Il capitano, servito all'altezza del dischetto da Slimane - che con una finta manda a spasso ben tre avversari - non sbaglia a tu per tu con Babacar Diop: già 2-0 dopo meno di 10'!

Khazri non perde tempo: assolo della Tunisia, 2-0

4' - (Tunisia-Mauritania) GOL DELLA TUNISIA CON MATHLOUTI! Il laterale destro delle Aquile di Cartagine arriva dalle retrovie e risolve un flipper d'area infinito con una conclusione in diagonale imparabile: 1-0!

4 minuti e la Tunisia è già in vantaggio: destro al volo di Mathlouthi

Ore 17:00 - FISCHIO D'INIZIO PER ENTRAMBI I MATCH!

Ore 16:35 - SPAZIO A COSTA D'AVORIO-SIERRA LEONE (GRUPPO E) E TUNISIA-MAURITANIA (F): LE FORMAZIONI!

COSTA D'AVORIO-SIERRA LEONE

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier, Bailly, Deli, G. Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Zaha, Haller, Pépé. A dsp.: Tape, Cissé, Cornet, Gradel, W. Kanon, Konaté, Kosssounou, Kouamé, Kouassi, Maiga, Serey Dié, Traoré. Ct: Beaumelle.

Sierra Leone (4-2-3-1): M. Kamara; Kakay, Bangura, S. Caulker, Wright; Quee, C. Kamara; Bundu, K. Kamara, Buya Turay; M. N. Kamara. A disp.: I. Caulker, Sesay, Dumbuya, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, A. Kamara, Kargbo, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Arbitro: Maguette N'Diaye (Senegal).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

Mohamed Kamara eroe contro l'Algeria: tutte le sue parate

TUNISIA-MAURITANIA

Tunisia (4-3-3): Said; Mathlouthi, Talbi, Ifa, Maaloul; Skhiri, Chaalali, Slimane; Khaoui, Jaziri, Khazri. A disp.: Ben Mustapha, Jemal, Dahmen, Abdi, Ben Hamida, Ben Romdhane, Laidouni, Mejbri, Msakni, Rafia, Rekik. Ct: Kebaier.

Mauritania (3-5-2): Babacar Diop; Demba, Dellahi, Thiam; N'Diaye, Houeibib, Fofana, Abeid, Thiam; Camara, Kamara. A disp.: Ndiaye, Abdoul Ba, A. Ba. P. I. Ba, Abderrahmane, Diarra, Doukara, Karamoko, Mouhsine,Sidi, Soueid, Tanjy. Ct: Gomes da Rosa.

Arbitro: Mahmoud El Banna (Egitto).

Stadio: Limbe Stadium (Limbe).

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

END - FINISCE QUI, UN PUNTO A TESTA: GAMBIA-MALI 1-1! Alle 17 c'è Tunisia Mauritania per i gruppo F. Per il gruppo E, allo stesso orario, Costa d'Avorio-Sierra Leone!

Gambia-Mali 1-1: gli highlights

90'+1 - 4' di recupero: un po' pochini, a nostro avviso...

90' - GOL DEL GAMBIA SU RIGORE CON BARROW! Portiere spiazzato anche in questo caso: palla da una parte, Mounkoro dall'altra e 1-1!

Barrow è freddo dal dischetto: pareggia la punta del Bologna al 90'

90' - MUSA BARROW DAL DISCHETTO...

89' - ED E' CALCIO DI RIGORE PER IL GAMBIA!

87' - BRACCIO LARGO DI BISSOUMA SU EBRIMA COLLEY IN PIENA AREA! Nuovo VAR-Check per valutare un eventuale (e secondo noi netto) calcio di rigore per il Gambia!

Arbitro quando facciamo la pausa? Cooling break all'81'

79' - GOL DEL MALI SU RIGORE CON IBRAHIMA KONE! Palla da una parte, portiere dall'altra e 1-0 per le Aquile!

Koné segna sempre su rigore: Mali in vantaggio

78' - KONE DAL DISCHETTO..

77' - CALCIO DI RIGORE PER IL MALI! Il VAR-check ha evidenziato un fallo di ostruzione in area gambiana: nella fattispecie un placcaggio di Adams ai danni di Bissouma!

64' - AMADOU HAIDARA! L'altro neoentrato ci prova con un destro su punizione che non gira abbastanza: Modou Jobe alza sopra la traversa.

58' - ADAMA "NOSS" TRAORE SI LIBERA AL TIRO! Mancino incrociato e grandissima risposta in uscita da parte di Modou Jobe, portier in Nigeria con la maglia dell'El Kanemi.

54' - Come sempre, spettacolo di colori e balli meravigliosamente inenarrabile sugli spalti delle partite di Coppa d'Africa!

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO!

INT - DOPPIO CAMBIO PER IL MALI! Dentro il centrocampista dell'Rb Lipsia Amadou Haïdara, al posto del collega della Salernitana Lassana Coulibaly. Inoltre Adama "Noss" Traoré (nato qualche giorno dopo, a giugno 1995 dell'omonimo dello Sheriff Tiraspol. Per questo, per distinguersi, l'uso del nomignolo "Noss") al posto di Samassekou.

INT - FINISCE QUI UN DIVERTENTE PRIMO TEMPO! Due pali su punizione per il Gambia con Barrow e Ablie Jallow: 0-0!

45'+1 - 3' di recupero!

38' - ALTRO PALO PIENO SU PUNIZIONE PER IL GAMBIA! Questa volta, alla battuta, Ablie Jallow - risolutore del match con la Mauritania - il cui sinistro a giro si stampa inesorabilmente sul montante alla sinistra di Mounkoro!

Gambia sfortunato con le punizioni: traversa e palo con Barrow e Jallow

21' - CLAMOROSA TRAVERSA DI MUSA BARROW! Fendente destro su calcio di punizione dalla lunga distanza e legno più alto colpito in pieno: Gambia vicinissima al vantaggio con l'attaccante del Bologna!

Barrow da casa sua: traversa clamorosa su punizione

17' - MASSADIO HAIDARA SBUCA DALLE RETROVIE SULLA MANCINA! La conclusione è bassa e potente, ma il pallone s'infrange sull'esterno della rete.

14' - Quest'oggi sono tre gli "italiani" in campo dal 1' nel Gambia: il difensore Omar Colley (Sampdoria), il centrocampista Yusupha Bobb (Piacenza, Serie C girone A) e Musa Barrow in attacco (Bologna).

11' - BISSOUMA! Destro da fuori su calcio di punizione a due: palla di poco a lato e buon tentativo per il Mali.

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

14:00 - SI PARTE: ENTRAMBE LE SQUADRE HANNO VINTO NEL PRIMO TURNO! LE FORMAZIONI:

Mauritania-Gambia 0-1: gli highlights

Mali (4-3-3): Mounkoro; H. Traoré, Sacko, Kouyaté, M. Haïdara; Bissouma, Samassekou, L. Coulibaly; Adama Traoré (I), Koné, Djenepo. A disp.: Diawara, Diarra, K. Coulibaly, S. Coulibaly, Dieng, Doumbia, A. Haïdara, Sinayoko, Sissako, Adama Traoré (II), C. Traoré. Ct: Magassouba.

Tunisia-Mali 0-1: gli highlights

Arbitro: Mohamed Guezzaz (Marocco)

Stadio: Limbe Stadium (Limbe)

13:49 - Si parte con Gambia-Mali alle 14 per il gruppo F. Alle 17 due match in contemporanea: Tunisia-Mauritania (F) e Costa d'Avorio-Sierra Leone (E). Alle 20, infine, Algeria-Guinea Equatoriale (C).

13:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 6 della Coppa d'Africa. Oggi chiusura del secondo round e si raddoppia! E seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo E e F.

