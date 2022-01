Premium Calcio Gambia - Mali 02:17:43 Replica

END - FINISCE QUI, UN PUNTO A TESTA: GAMBIA-MALI 1-1! Alle 17 c'è Tunisia Mauritania per i gruppo F. Per il gruppo E, allo stesso orario, Costa d'Avorio-Sierra Leone!

90'+1 - 4' di recupero: un po' pochini, a nostro avviso...

90' - GOL DEL GAMBIA SU RIGORE CON BARROW! Portiere spiazzato anche in questo cao: palla da una parte, Mounkoro dall'altra e 1-1!

90' - MUSA BARROW DAL DISCHETTO...

89' - ED E' CALCIO DI RIGORE PER IL GAMBIA!

87' - BRACCIO LARGO DI BISSOUMA SU EBRIMA COLLEY IN PIENA AREA! Nuovo VAR-Check per valutare un eventuale (e secondo noi netto) calcio di rigore per il Gambia!

79' - GOL DEL MALI SU RIGORE CON IBRAHIMA KONE! Palla da una parte, portiere dall'altra e 1-0 per le Aquile!

78' - KONE DAL DISCHETTO..

77' - CALCIO DI RIGORE PER IL MALI! Il VAR-check ha evidenziato un fallo di ostruzione in area gambiana: nella fattispecie un placcaggio di Adams ai danni di Bissouma!

64' - AMADOU HAIDARA! L'altro neoentrato ci prova con un destro su punizione che non gira abbastanza: Modou Jobe alza sopra la traversa.

58' - ADAMA "NOSS" TRAORE SI LIBERA AL TIRO! Mancino incrociato e grandissima risposta in uscita da parte di Modou Jobe, portier in Nigeria con la maglia dell'El Kanemi.

54' - Come sempre, spettacolo di colori e balli meravigliosamente inenarrabile sugli spalti delle partite di Coppa d'Africa!

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO!

INT - DOPPIO CAMBIO PER IL MALI! Dentro il centrocampista dell'Rb Lipsia Amadou Haïdara, al posto del collega della Salernitana Lassana Coulibaly. Inoltre Adama "Noss" Traoré (nato qualche giorno dopo, a giugno 1995 dell'omonimo dello Sheriff Tiraspol. Per questo, per distinguersi, l'uso del nomignolo "Noss") al posto di Samassekou.

INT - FINISCE QUI UN DIVERTENTE PRIMO TEMPO! Due pali su punizione per il Gambia con Barrow e Ablie Jallow: 0-0!

45'+1 - 3' di recupero!

38' - ALTRO PALO PIENO SU PUNIZIONE PER IL GAMBIA! Questa volta, alla battuta, Ablie Jallow - risolutore del match con la Mauritania - il cui sinistro a giro si stampa inesorabilmente sul montante alla sinistra di Mounkoro!

21' - CLAMOROSA TRAVERSA DI MUSA BARROW! Fendente destro su calcio di punizione dalla lunga distanza e legno più alto colpito in pieno: Gambia vicinissima al vantaggio con l'attaccante del Bologna!

17' - MASSADIO HAIDARA SBUCA DALLE RETROVIE SULLA MANCINA! La conclusione è bassa e potente, ma il pallone s'infrange sull'esterno della rete.

14' - Quest'oggi sono tre gli "italiani" in campo dal 1' nel Gambia: il difensore Omar Colley (Sampdoria), il centrocampista Yusupha Bobb (Piacenza, Serie C girone A) e Musa Barrow in attacco (Bologna).

11' - BISSOUMA! Destro da fuori su calcio di punizione a due: palla di poco a lato e buon tentativo per il Mali.

14:00 - SI PARTE: ENTRAMBE LE SQUADRE HANNO VINTO NEL PRIMO TURNO! LE FORMAZIONI:

Mali (4-3-3): Mounkoro; H. Traoré, Sacko, Kouyaté, M. Haïdara; Bissouma, Samassekou, L. Coulibaly; Adama Traoré (I), Koné, Djenepo. A disp.: Diawara, Diarra, K. Coulibaly, S. Coulibaly, Dieng, Doumbia, A. Haïdara, Sinayoko, Sissako, Adama Traoré (II), C. Traoré. Ct: Magassouba.

Arbitro: Mohamed Guezzaz (Marocco)

Stadio: Limbe Stadium (Limbe)

13:49 - Si parte con Gambia-Mali alle 14 per il gruppo F. Alle 17 due match in contemporanea: Tunisia-Mauritania (F) e Costa d'Avorio-Sierra Leone (E). Alle 20, infine, Algeria-Guinea Equatoriale (C).

13:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 6 della Coppa d'Africa. Oggi chiusura del secondo round e si raddoppia! E seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo E e F.

