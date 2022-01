Premium Calcio Capo Verde - Camerun 16:50-19:00 Live

INT - FINISCONO I PRIMI TEMPI! Capo Verde-Camerun 0-1 e Burkina Faso-Etiopia 1-0! In questo momento, la classifica dice: Camerun punti 9; Burkina Faso 6; Capo Verde 3; Etiopia 0.

44' - (Capo Verde-Camerun) PESSIMA USCITA ALTA DI ONANA! Diney può appoggiare in rete in scivolata a porta vuota, ma arriva il salvataggio disperato di Mokoundi!

42' - (Capo Verde-Camerun) ZAMBO ANGUISSA E ONANA NON SI CAPISCONO E PASTICCIANO! Lungo retropassaggio del centrocampista del Napoli per il futuro portiere dell'Inter, costretto a riparare coi piedi in calcio d'angolo.

39' - (Capo Verde-Camerun) GOL DEL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Respinta corta della difesa capoverdiana sugli sviluppi di un colpo di testa in area di Moukoundi e mancino angolatissimo e al fulmicotone del capitano numero 10 dei Leoni Indomabili, che segna il suo 5° gol in queste prime tre partite di Coppa d'Africa: 1-0!

33' - (Capo Verde-Camerun) ABOUBAKAR DAL LIMITE! Vozinha e costretto ad allungarsi e deviare in angolo con la punta dei guantoni.

31- MEZZORA PASSATA SU ENTRAMBI I CAMPI! Capo Verde-Camerun 0-0 e Burkina Faso-Etiopia 1-0.

25' - (Burkina Faso-Etiopia) GOL DEL BURKINA FASO CON BAYALA! Gran lancio dalla trequarti di Guira e scatto del trequartista dell'Ajaccio, che fa secco Shanko con un delicatissimo pallonetto: 1-0!

Bayala col pallonetto: il Burkina Faso intravede gli ottavi

17' - (Capo Verde-Camerun) ABOUBAKAR! Girata al volo su assist proveniente dalla destra: palla che sfiora il palo!

16 - (Capo Verde-Camerun) Nella selezione di Capo Verde, fuori dai giochi il ct Bubista, risultato positivo al Covid. In panchina, il secondo Humberto Asunção.

13' - LA SITUAZIONE DEL GRUPPO A DOPO DUE GIORNATE: Camerun punti 6; Burkina Faso e Capo Verde 3; Etiopia 0. Al Camerun, già qualificato agli ottavi, basta un pareggio per avere la certezza del primato.

I giocatori del Camerun si caricano così: balletto prima di entrare allo stadio

1' - LE FORMAZIONI!

CAPO VERDE-CAMERUN

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; Diney, Roberto Lopes, Stopira; J. Fortes, Andrade, Rocha Santos, D. Tavares; L. Semedo, W. Semedo, Monteiro. A disp.: Marcio Rosa, keven Sousa, Delmiro, S. Fortes, Furtado, Nenass, João Paulo, Ponck, Garry Rodrigues, Marco Soares, G. Tavares, Vagner. Ct: Bubista.

Camerun (4-1-4-1): Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Oum Gouet; Ngamaleu, Kunde, Zambo Anguissa, Toko Ekambi; Anguissa, Toko Ekambi; Aboubakar. A disp.: Efala, Epassy, Bahoken, Bassogog, Choupo-Moting, Lea Siliki Ct: Toni Conceição.

Arbitro: Sadok Selmi (Tunisia).

Stadio: Stade d'Olembé (Yaoundé).

BURKINA FASO-ETIOPIA

Burkina Faso (4-3-3): F. Ouédraogo; Kaboré, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Guira, Sabgaré, Blati Touré; B. Traoré, Bandé, Bayala. Ct: K. Malo.

Etiopia (4-2-3-1): Shanko; Tunjo, Tamene, Baye, Yusef; Yohannes, Endashaw Zewide; Hotessa, Dagnachew, Nasur; Kadebe. Ct: Abate.

Arbitro: Ahmad Imtehaz Heeralall (Mauritius).

Stadio: Kouekong Stadium (Bafoussam)

17:00 - SI COMINCIA SU ENTRAMBI I CAMPI!

16:49 - Oggi seguiremo i match in contemporanea Capo Verde-Camerun e Burkina Faso-Etiopia!

16:48 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 9 della Coppa d'Africa. Oggi chiusura del gruppo A con l'inizio del terzo round della fase a gironi.

