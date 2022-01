Mohamed Salah si prende l'Egitto e la semifinale contro il Camerun: il 2-1 in rimonta sul Marocco è tutto suo. Dopo il rigore conquistato da Hakimi e trasformato da Boufal al 7', il talento del Liverpool segna in tap in a inizio ripresa e inventa la rete di Trezeguet ai tempi supplementari, al minuto numero 100. Ora, supersfida al penultimo atto contro i padroni di casa alla ricerca, poi, dell'ottavo alloro continentale.

Trezeguet lucida lo scarpino a Salah: esultanza alla Moriero-Ronaldo

Il tabellino

EGITTO-MAROCCO 2-1 dts (1-1)

Egitto (4-3-3): Gabaski (96' M. Sobhi); Kamal, Hegazy (46' Trezeguet), Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf (91' Alaa); Salah (120'+3 Marwan), Mostafa Mohamed (111' R. Sobhi), Marmoush (80' Zizo). Ct: Queiroz.

Marocco (4-4-2): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina; Barkok (104' Aboukhlal), Amallah (86' Louza), Amrabat, Boufal (66' Rahimi); En-Nesyri (86' R. Mmaee), Munir El Haddadi (111' Tissoudali). Ct: Halilhodzic.

Arbitro: Maguette N'Diaye (Senegal).

Gol: 7' rig. Boufal (M), 53' Salah (E), 100' Trezeguet (E).

Assist: Salah (E, 2-1).

Note - Recupero: 2+6+1+3. Ammoniti: Kamal, Amallah, Mostafa Mohamed, Hakimi, Ashraf, Abdelmonem, l'allenatore dell'Egitto Queiroz.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

