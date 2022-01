Calcio

Coppa d'Africa 2021, Malawi-Senegal - Koulibaly, che rischio! Debutta col Senegal e regala palla agli avversari

COPPA D'AFRICA - Ecco il primo intervento di Koulibaly che interviene in maniera più che pulita su Gabadinho Mhango, ma poi esagera e perde palla in una zona pericolosissima. Per sua fortuna Muyaba non trova la porta di Mendy.

