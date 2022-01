Era a caccia di un tampone alla vigilia della gara contro la, un vero derby dell'Africa occidentale per il, oltre che essere la partita chiave del gruppo B di Coppa d'Africa. Alla finenon ce l'aveva fatta perché, da protocollo covid di questa edizione, i tamponi possono essere ripetuti solo una volta ogni 48 ore. Lui aveva addirittura minacciato di lasciare il Camerun e fare ritorno a Napoli, ma è stato poi 'fermato' da ct e dal Presidente della Federcalcio senegalese. Anche perché ihanno già tanti assenti, proprio causa covid, oltre ad altri problemi: vedi il caso Pape Gueye , sospeso dalla FIFA 5 minuti prima l'inizio della sfida contro la Guinea e poi squalificato per 4 mesi. Insomma, dopo una lunga attesae può fare il suo ritorno.

A comunicarlo è stato lo stesso centrale delcon un suo tweet nel pomeriggio, poi ripreso anche dalla stessa società partenopea. In serata una seduta individuale per Koulibaly che vuole esserci per la prossima sfida contro il. Una sfida diventata decisiva perché il Senegal è sì in testa al Gruppo B con 4 punti , dopo due giornate, ma al pari della Guinea e con un solo punto di vantaggio proprio sul Malawi che ora ha fame e vuole continuare la sua avventura in Coppa d'Africa.