Coppa d'Africa 2021, Malawi-Senegal - Koulibaly ma dove vai? Perde palla, contropiede e rigore (poi annullato)

COPPA D'AFRICA - Se c'è da andare avanti Koulibaly si butta in mezzo. In questo caso sale sulla fascia destra, peccato che si dimentichi di difendere e per poco il Malawi non ringrazia. C'è un rigore, ma poi l'arbitro annulla la sua decisione dopo aver rivisto alla VAR.

00:00:49, un' ora fa