Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Malawi-Zimbabwe 2-1: gli highlights della vittoria grazie allo show di Gabadinho Mhango

COPPA D'AFRICA - Lo Zimbabwe andato in vantaggio con Wadi si deve arrendere alla furia di Gabadinho Mhango che, con una doppietta, rilancia il Malawi. Le 'Fiamme' sono ancora in corsa per il passaggio del turno.

00:04:15, un' ora fa