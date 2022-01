1) Bennacer disordinato, Fennec flop: ora sono guai

Zero a zero contro la Sierra Leone, ko 1-0 contro la Guinea Equatoriale a segno con Esteban Obiang: le due partite che i campioni in carica dell'Algeria avrebbero dovuto "azzannare" si sono rivelate un flop assoluto. La sbornia della vittoria dell'Arab Cup (con una squadra, va detto, un po' diversa perché senza i giocatori "europei") sembra aver intaccato la fame di vittoria dell'intero gruppo.

Ad

Algeria-Guinea Equatoriale 0-1: gli highlights

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

Male anche il milanista Ismaël Bennacer. al suo esordio nella competizione dopo l'assenza nella prima giornata per squalifica: troppi palloni persi a metà campo. Qualcuno anche assai rischioso. Ora, per guadagnare il pass agli ottavi di fine le Fennec, ultime nel girone E a 1 punto, devono obbligatoriamente vincere il match più difficile: quello contro la Costa d'Avorio. Per gli amanti delle statistiche, si ferma a 35 la striscia di risultati utili dell'Algeria: il record dell'Italia di Roberto Mancini (37) è salvo.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

2) Gli errori di Kessié e di una Costa d'Avorio supponente

Se Atene piange, Sparta non ride. Il compagno di mediana del Milan di Bennacer, Franck Kessié, è tra i principali responsabili del mancato successo - scontato alla vigilia - della Costa d'Avorio contro la Sierra Leone. Prima dei tanti gol sbagliati e del 2-2 regalato dal portiere Badra Ali Sangaré alle Leone Stars, il penalty sbagliato al 12' o, meglio, respinto dal solito, eroico Mohamed Kamara, un rigore in movimento calciato un paio di minuti dopo sui cartelloni publicitari e una prova sostanzialmente abulica, quasi svogliata in fase nevralgica. In linea, comunque, con la giornata No degli Elefanti.

Kessié non comincia benissimo: rigore sbagliato, para Kamara

3) Sierra Leone-Guinea Equatoriale: la sfida del sogno

Al completamento del secondo round della fase a gironi, le due sorprese più grandi della coppa (Gambia a parte) si concentrano in un unico girone. Che, inizialmente, sembrava quello più scontato della competizione e che, invece, ad oggi, si sta rivelando il più incerto ed equilibrato. E' stato questo il grande merito di Sierra Leone (che oltre alla favola del portiere Mohamed Kamara, annovera anche quella dell'attaccante svincolato classe 2000 Musa Noah Kamara, disoccupato dopo aver giocato in patria coi Bo Rangers di Bo Town) e Guinea Equatoriale, semplicemente perfetta al cospetto dei campioni in carica dell'Algeria.

Musa Kamara e la Sierra Leone torna al gol dopo 26 anni

Le due realtà sognanti si troveranno una di fronte all'altra nella terza e ultima giornata, giovedì 20 gennaio. Questa, la graduatoria: Costa d'Avorio punti 4, Guinea Equatoriale 3, Sierra Leone 2 e Algeria 1. Chi l'avrebbe mai detto?

Costa d'Avorio-Sierra Leone 2-2: gli highlights

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Slimani, l'errore che può condannare all'eliminazione l'Algeria: non prende palla!

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32