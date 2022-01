MALI (4-3-3): Mounkoro; M.Haïdara, B.Kouyaté, Sacko, H.Traoré; A.Haidara, M.Camara, Bissouma; Djenepo, AM Traoré, I.Koné. Ct: Mohamed Magassouba

GUINEA EQUATORIALE (4-4-2): Mba; C.Akapo, Coco, E.Obiang, Ndong; Salvador, Ganet, Buyla, Machín; Siafá, E.Nsue. Ct: Juan Micha

Arbitro: Bakary Papa Gassama (Gambia)

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.