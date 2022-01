Nonostante una prova deludente, quasi "svogliata", i Leoni della Teranga conquistano i 3 punti su rigore, all'ultimo respiro. A decidere la contesa del Kouekong Stadium di Bafoussam, il penalty di Sadio Mané, arrivato per l'appunto, al minuto 97'. A tre secondi dal triplice fischio era arrivato il Fallo di mano in area di Madzongwe (ammonito) sul tiro disperato da fuori del neoentrato Pape Gueye.

Mané salva il Senegal al 97': il rigore che ha deciso la sfida

L'attaccante del Liverpool batte forte e angolato, fa 1-0 e il Senegal può sorridere. Ma "solo" per quanto riguarda il risultato, per nulla dal punto di vista della prestazione apparsa senza nerbo, né convinzione. Tre-quattro occasioni ghiotte in tutto con Mané, Idrissa Gueyé e Keita Baldé al tiro nell'arco della partita seguite da conclusioni, invero, piuttosto velleitarie. Lo Zimbambwe sfiora il vantaggio con un tentativo di autorete di Diallo al 85' e, oggettivamente, avrebbe meritato il punto. Ma il calcio sa essere anche crudele: Warriors di Mapeza, quindi, a bocca asciutta.

Il tabellino

SENEGAL-ZIMBABWE 1-0

Senegal (4-3-3): S. Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ballo-Touré; Sarr, Kouyaté, I. Gueye; Dia (77' P. Gueye), Mané, Keita Baldé (64' Diallo). Ct: A. Cissé.

Zimbabwe (4-1-4-1): Mhari; Chimwemwe, Takwara, Hadebe, Bhasera; Madzongwe; Wadi, Musona (88' Tigere), Benyu (71' Kamusoko), Kangwa; Dube (46' Kadewere). Ct: Mapeza.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Gol: 90'+7 rig. Mané (S).

Note - Recupero: 1+7. Ammoniti: Keita Baldé, Hadebe, Madzongwe.

Senegal-Zimbabwe 1-0: gli highlights

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

